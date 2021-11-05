"Настоящий мужчина": Белоруска призналась в любви к Лукашенко

"Нормальным питанием и здоровым образом жизни" посоветовал жителям Могилева противостоять волне пандемии Александр Лукашенко. Общаясь в пятницу с жителями областного центра после ознакомления с областной больницей и физкультурно-оздоровительным комплексом, президент дал ряд практических советов, передает пресс-служба главы государства.

В первую очередь он призвал не бросаться исключительно на импортную еду и признался, что и сам, несмотря на имеющиеся возможности, старается употреблять в пищу только отечественные продукты. "Свои и картошка, и морковь... Все мы производим. А мясомолочная продукция - лучшая в мире", - убежден президент.

Вторая рекомендация Лукашенко традиционная - заниматься физкультурой и спортом. "Противостоять пандемии нужно нормальным питанием и здоровым образом жизни", - уверен белорусский руководитель.

Кстати, во время общения с президентом одна из жительниц областного центра, которая представилась Еленой, во всеуслышание призналась главе государства в любви. "Настоящий мужчина. Сказано - сделано. Спасибо за то, что вы делаете для Беларуси. Я люблю главного белоруса страны - вас, Александр Григорьевич", - заявила женщина.

"Все, что мы, мужики, делаем, мы делаем ради вас", - резюмировал глава государства.