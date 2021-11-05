Pfizer заявил о создании нового лекарства от COVID-19

Еще одна противовирусная таблетка, призванная вылечивать людей, уже инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, создана американским фармгигантом Pfizer. Об этом сообщается на официальном сайте компании. Действующее вещество лекарственного препарата - ритонавир, продаваться его планируется под названием "Паксловид".

По заявлению разработчиков, пероральное применение препарата (в виде таблеток или капсул) снижает риск госпитализации или смерти на 89% по сравнению с группой плацебо. В исследованиях участвовали добровольцы, состояние которых в начале заболевания не требовало госпитализации, но которые входили в группы высокого риска по тяжелому течению COVID-19.

"В общей популяции исследования в течение 28-го дня не было зарегистрировано ни одного случая смерти у пациентов, получавших "Паксловид" , по сравнению с 10 случаями смерти у пациентов, получавших плацебо. Pfizer планирует как можно скорее представить данные в рамках процедуры непрерывной регистрации в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для получения разрешения на экстренное применение препарата (EUA)", - отмечается в сообщении компании.

Клинические испытания проводились по международному протоколу - рандомизированное двойное слепое исследование. "Запланированный промежуточный анализ показал снижение риска госпитализации или смерти от любой причины, связанной с COVID-19, на 89 % по сравнению с плацебо у пациентов, получавших лечение в течение трех дней с момента появления симптомов (первичная конечная точка); 0,8 % пациентов, получавших "Паксловид", были госпитализированы в течение 28 дня после рандомизации (3/389 госпитализированных без летальных исходов), по сравнению с 7,0 % пациентов, которые получали плацебо и были госпитализированы или умерли (27/385 госпитализированных с 7 последующими смертями)", - сообщают разработчики. Аналогичное снижение госпитализации или смертности, связанных с COVID-19, наблюдалось у пациентов, получавших лечение в течение пяти дней с момента появления симптомов.

Результаты были настолько обнадеживающими, что FDA рекомендовала компании завершить клинические исследования досрочно и подавать документы на регистрацию.

"Сегодняшние новости действительно меняют правила игры в глобальных усилиях по прекращению разрушительных последствий этой пандемии. Эти данные свидетельствуют о том, что наш кандидат на пероральный противовирусный препарат, если он одобрен регулирующими органами, может спасти жизни пациентов, снизить тяжесть инфекций COVID-19 и исключить до девяти из десяти госпитализаций", - сказал Альберт Бурла, председатель и главный исполнительный директор Pfizer.

В компании говорят, что препарат продемонстрировал "мощную противовирусную активность in vitro против циркулирующих вариантов, вызывающих озабоченность, а также других известных коронавирусов.И это свидетельствует о его потенциале в качестве терапевтического средства при нескольких типах коронавирусных инфекций".

Отметим, что хотя в Pfizer и заявляют, что это будет первый таблетированный препарат для амбулаторного лечения COVID-19 у больных из групп риска, но на самом вчера аналогичная информация еще об одном новом "прорывном" лекарстве пришла из Великобритании. Там зарегистрировали таблетированную форму еще одного противовирусного лекарства - также для предотвращения тяжелого исхода у амбулаторных больных из групп риска. Речь идет о "Молнупиравире", разработанном американскими фармкомпаниями Merck, Sharp and Dohme (MSD) и Ridgeback Biotherapeutics. Разработчики этого лекарства заявили что он уменьшает риск тяжелого течения COVID-19 и летального исхода в два раза.