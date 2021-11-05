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05.11.2021 14:05
Рубрика: Происшествия

Полиция возбудила дело после избиения мужчины с ребенком в новой Москве

Текст: Александр Мелешенко

После нападения четверых неизвестных на мужчину с ребенком в новой Москве возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Об этом сообщили в главном столичном управлении МВД РФ.

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"Полицейскими реализуется весь необходимый комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание злоумышленников, - отметили в пресс-службе главка.

Как ранее сообщала "РГ", четверо неизвестных напали на мужчину с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки - они избили мужчину несмотря на крики о том, что напугают ребенка. Мальчику, судя по опубликованным видеозаписям, 5-6 лет.

В полиции добавили, что ход расследования инцидента взят на контроль руководством столичного ГУ МВД.

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