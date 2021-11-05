Вильфанд: Воздух в центре европейской части России прогреется до +13

Рекордные +13 градусов пообещали синоптики москвичам 5 ноября. Но день будет дождливым.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал пятницу самым теплым днем ноября. Ранее не свойственные для последнего месяца цифры фиксировались лишь один раз - в 1938 году. Тогда воздух в столице прогрелся до +12,9 градуса.

Ну а 5 ноября 2021 года температурный рекорд может быть побит. Синоптики прогнозируют +13 градусов. Это днем, а ночью 7-8 тепла. Атлантический циклон принесет осадки. "Небольшой, местами умеренный дождь. Очень теплая, облачная, ветреная погода", - цитирует ученого РИА Новости.

Метеорологи предупреждают, что потепление будет кратковременным. Уже 6 ноября начнется постепенное понижение температуры воздуха. В светлое время суток максимум 7-9 градусов, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, 7 ноября столбики термометров смогут подняться только до отметки +8 градусов. Прогнозируется дождь.

Новая неделя начнется с непогоды. Не исключен мокрый снег.