В Якутии прокуратура начала проверку после ЧП на руднике в Мирном

Прокуратура города Мирный проверит факт локального обрушения кровли на руднике "Интернациональный", где пострадал один человек, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Саха.

"Прокуратура организовала проверку по факту локального обрушения кровли на руднике "Интернациональный" Мирнинского ГОК, в результате которого травмирован машинист комбайна - он госпитализирован в учреждение здравоохранения", - говорится в сообщении.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, инцидент произошел утром 5 ноября на руднике "Интернациональный". Предпосылок к дальнейшему обрушению нет, газовая обстановка в норме.

В компании "Алроса", которой принадлежит рудник, создали специальную комиссию по расследованию ЧП. Рудник работает в штатном режиме.