С 8 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге начнется стандартная рабочая неделя, сообщают в Смольном. Власти города приняли решение не продлевать нерабочие дни.

При этом сохраняется ряд ограничительных мер. В частности, заведения общественного питания, кинотеатры, концертные залы и прочие организации исполнительских искусств, ледовые катки, зоопарки, аквапарки, океанариумы будут работать до 23.00. Такое же временное ограничение касается культурных, физкультурных, конгрессно-выставочных и других мероприятий. Их организаторам также необходимо следить за соблюдением предписанных ранее требований, в том числе по количеству участников. Так, посетители могут обслуживаться только по предъявлению QR-кода. Количество участников массовых мероприятий, которые не требуют согласования, составляет 40 человек.

Впереди жителей Петербурга ждут новые ужесточения. С 15 ноября без QR-кода нельзя будет посещать спортзалы, бассейны, фитнес-центры, развлекательные заведения, а также присутствовать на церемонии регистрации брака.

С 1 декабря QR-код обязателен к предъявлению при посещении большинства заведений общепита и магазинов (кроме аптек, АЗС, магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости).

Напомним, что регионам в соответствии с указом Владимира Путина дано право продлевать нерабочие дни и после 7 ноября. Ранее о том, что с 8 ноября город вернется к жизни, объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр отметил, что динамика заболеваемости коронавирусной инфекции в столице стабилизировалась. Впрочем, ранее принятые ограничения сохранятся.