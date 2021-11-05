Суд арестовал на два месяца задержанного за взятку мэра Белогорска

Мэра крымского города Белогорска Игоря Ипатко арестовали по обвинению в крупной взятке и отправили в СИЗО до 2 января 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба крымского управления ФСБ.

По имеющейся информации, мэр якобы просил у частного предпринимателя 1,4 миллиона рублей за содействие в его бизнес-интересах - оформлении градостроительного плана земельного участка для строительства на нем здания.

Но за бесплатную муниципальную услугу градоначальник запросил солидную сумму и был задержан при получении денег. Известно, что бизнесмен сам обратился в правоохранительные органы после просьбы, поступившей от Ипатко.

Сейчас главе администрации инкриминируют часть 6 статьи 290 УК РФ - получение взятки в особо крупном размере. Его знакомому, выполнявшему роль посредника, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Игорь Ипатко был назначен на должность мэра в октябре 2019 года.