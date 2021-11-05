В Ростове открывают двустороннее движение по мосту на Малиновского

В Ростове-на-Дону завершены работы по строительству правой и левой частей путепровода на улице имени маршала Родиона Малиновского. Открытие полноценного двустороннего движения состоится на месяц ранее запланированного срока - утром шестого ноября.

- Учитывая степень готовности объекта, принято решение об открытии автомобильного движения по второй части реконструируемого путепровода. Завтра, с 7 часов утра, движение по объекту будет производиться уже по другой схеме, - заявил после осмотра объекта министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев.

Вместо двух полос "Горбатого моста" или "Бутылочного горлышка", как ранее ростовчане называли путепровод, автомобилисты получат возможность перемещения по пяти полосам. Шестая полоса временно получит статус технологической и будет использоваться для проведения работ по реконструкции объекта вплоть до его сдачи в эксплуатацию.

Предполагается, что пропускная способность по новому путепроводу вырастет с 22,4 тысячи автомобилей в сутки до 39,3 тысячи.

Напомним, что мост на Малиновского был закрыт с 4 января 2021 года по причине его аварийного состояния. В результате две части донского мегаполиса оказались частично "отрезаны" друг от друга. Предложенные мэрий объездные пути не только увеличивали время в пути на продолжительное время, но и приводили к девятибалльным автомобильным пробкам на центральных магистралях города.

Общая протяженность реконструированного объекта составила около 1500 метров. При этом длина путепровода - 240 метров, а его ширина 26 метров при ширине автодороги 24 метра. В ходе работ было уложено асфальтобетонное покрытии на площади 155 тысяч квадратных метров - его толщина 50 сантиметров. Общая стоимость работ составила 2,25 миллиарда рублей.

Кстати

По информации МКУ "Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону" гарантийный срок служба моста на Малиновского - 25 лет, а по дорожному покрытию согласно контракту - 8 лет.