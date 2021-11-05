Россияне рассказали, почему увольняются с работы

Россияне рассказали о причинах своих увольнений с прошлого места работы. Опрос провел сервис "Работа.ру", а результаты публикует ТАСС.

Как удалось выяснить в ходе опроса, для 33 процентов соотечественников поводом для ухода с должности стала слишком низкая зарплата. Четверть респондентов назвала в качестве причины увольнения неподходящие условия труда.

"Еще 21 процент россиян не выдержали сильного напряжения, а 16 процентов - ушли ради смены сферы деятельности", - следует из данных исследования.

У каждого пятого россиянина с момента последнего увольнения не прошло и полугода. Столько же респондентов работают на одном месте уже более пяти лет. А 8 процентов опрошенных вообще никогда не меняли место работы.

Ранее в Минтруде разъяснили, какие выплаты положены работнику при увольнении.