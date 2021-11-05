Постановление правительства Саратовской области от 5 ноября 2021 года № 949-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" изменение, изложив постановление в следующей редакции:





"О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19), на основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и предписаний Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 25 марта 2020 года № 1, от 26 марта 2020 года № 2, от 30 марта 2020 года № 3, от 10 мая 2020 года № 18, от 29 мая 2020 года № 26, от 29 мая 2020 года № 27, от 8 июня 2020 года № 32, от 8 июня 2020 года № 33, от 18 июня 2020 года № 35, от 18 июня 2020 года № 36, от 23 июня 2020 года № 37, от 29 июня 2020 года № 39, от 30 июня 2020 года № 40, от 14 июля 2020 года № 44, от 21 июля 2020 года № 45, от 30 июля 2020 года № 49, от 3 августа 2020 года № 50, от 10 августа 2020 года № 52, от 10 августа 2020 года № 53, от 17 августа 2020 года № 54, от 20 августа 2020 года № 55, от 20 августа 2020 года № 56, от 24 августа 2020 года № 57, от 25 августа 2020 года № 58, от 4 сентября 2020 года № 61, предложения Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 5 ноября 2021 года № 44 Правительство Саратовской области постановляет:

1. Ввести на территории Саратовской области следующие ограничения:

1.1. Запретить до стабилизации эпидемиологической обстановки:

проведение спортивных мероприятий и физкультурно-массовых мероприятий среди всех возрастных групп, за исключением проведения Всероссийских, окружных соревнований или областных отборочных соревнований к чемпионатам, первенствам, Кубкам России, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Саратовской области на 2020 и 2021 годы, проводимых в целях формирования команд Саратовской области для участия во всероссийских соревнованиях, с допуском зрителей и наполняемостью спортивных объектов не более 30 процентов от общей вместимости трибун, при условии соблюдения организаторами соответствующих мероприятий, а также собственниками и иными законными владельцами зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых проводятся мероприятия, методических рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0184-20 "Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID‑19", Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID‑19 (утвержден Минспорта России, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31 июля 2020 года) с уведомлением Управления Роспотребнадзора по Саратовской области о проведении соревнования не позднее чем за десять дней до начала проведения соревнования;

проведение публичных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 50 человек;

проведение публичных и иных массовых мероприятий с численностью более 50 человек в зданиях, строениях и сооружениях с площадью помещения менее 4 кв. м площади зала для посетителей на 1 человека;

проведение концертных, зрелищных мероприятий вне организаций культуры.

Установить, что до стабилизации эпидемиологической обстановки доступ на спортивные мероприятия, которые не запрещены, осуществляется при наличии у всех зрителей (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет):

либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, или однокомпонентной вакцины;

либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждается то, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID‑19) и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), выданной врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся медицинским отводом.

1.2. Установить, что доступ посетителей в фитнес-центры осуществляется при условии соблюдения следующих требований:

перед открытием фитнес-центров проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;

перед открытием фитнес-центров проведение работы по очистке, дезинфекции и оценке эффективности работы вентиляционной системы, за исключением случаев наличия актов об эффективности работы вентиляционной системы, случаев наличия актов о проведении таких работ менее 1 года назад;

назначение ответственного сотрудника, контролирующего соблюдение настоящих требований;

обеспечение соблюдения социального дистанцирования в местах общего пользования (холлы, стойки регистрации) не менее 1,5 м с помощью сигнальной разметки;

проведение в помещениях профилактической дезинфекции с учетом эпидемиологической ситуации;

использование для дезинфекции дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях;

проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств: всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т. д.), спортивного инвентаря, лежаков, скамеек - не реже 1 раза в 2 часа, общественных туалетов, помещений душевых, раздевалок - не реже 1 раза в 2 часа, помещений общего пользования - не реже 1 раза в 4 часа;

организация при входе и в местах общего пользования мест обработки рук антисептическими средствами, обеспечение условий для соблюдения гигиены рук;

обеспечение пятидневного запаса дезинфицирующих, моющих, антисептических средств и средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);

проведение в залах для занятия спортом обеззараживания воздуха с применением соответствующих устройств согласно инструкции;

организация, при возможности, проветривания помещений каждые 2 часа;

организация перед началом смены "входного фильтра" с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом. Не допускается к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк). Проведение термометрии не менее 2 раз в день (утром и вечером);

обеспечение персонала запасом одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией), перчатками, дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук;

повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается;

обеспечение контроля за применением персоналом средств индивидуальной защиты;

организация централизованного сбора использованных одноразовых масок с герметичной упаковкой их в 2 полиэтиленовых пакета перед размещением в контейнеры для сбора отходов;

соблюдение персоналом (включая работающих по совместительству, персонал компаний, предоставляющий услуги по договорам аутсорсинга, а также сервисных предприятий, эксплуатирующих оборудование учреждения) при выполнении своих служебных обязанностей мер личной гигиены, использование масок и перчаток (смена одноразовой маски каждые 3 часа, фильтров многоразовых масок - в соответствии с инструкцией, перчаток - по мере загрязнения или повреждения);

использование масок тренерским составом, за исключением времени проведения тренировок;

снижение контактов между персоналом и между посетителями: расстановка спортивного оборудования с соблюдением дистанции не менее 1,5 м, площадь залов для занятия спортом - 4 кв. м на 1 посетителя, использование кабинок в раздевалке с учетом социальной дистанции не менее 1,5 м (сигнальная разметка);

запрет приема пищи на рабочих местах, выделение для приема пищи специально отведенной комнаты или части помещения с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком;

предоставление посетителям только упакованных напитков и готовой пищевой продукции (блюд) исключительно в промышленной упаковке (ланч-боксах) с возможностью разогрева в специально оборудованных местах.

Установить, что до стабилизации эпидемиологической обстановки для доступа посетителей и работников, непосредственно контактирующих с потребителями, в объекты физкультурно-спортивных организаций, фитнес-центры необходимо наличие у всех посетителей и работников, непосредственно контактирующих с потребителями (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет):

либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, или однокомпонентной вакцины;

либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждается то, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID‑19) и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), выданной врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся медицинским отводом.

1.3. Установить, что доступ посетителей в плавательные бассейны, аквапарки (без предоставления услуг общественного питания) осуществляется при условии соблюдения МР 3.1/2.1.0192-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)", МР 3.1/2.1.0204-20 "Рекомендации по организации работы аквапарков в условиях рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)", а именно:

перед открытием плавательных бассейнов, аквапарков проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму; проведение работ по очистке, дезинфекции и оценке эффективности работы вентиляционной системы, за исключением случаев наличия актов об эффективности работы вентиляционной системы, случаев наличия актов о проведении таких работ менее 1 года назад;

назначение ответственного сотрудника, контролирующего соблюдение настоящих требований;

обеспечение соблюдения социального дистанцирования в местах общего пользования (холлы, стойки регистрации) не менее 1,5 м с помощью сигнальной разметки;

проведение в помещениях профилактической дезинфекции с учетом эпидемиологической ситуации;

использование для дезинфекции дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях;

проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств: всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т. д.), спортивного инвентаря, лежаков, скамеек - не реже 1 раза в 2 часа, общественных туалетов, помещений душевых, раздевалок - не реже 1 раза в 2 часа, помещений общего пользования - не реже 1 раза в 4 часа;

организация при входе и в местах общего пользования мест обработки рук антисептическими средствами, обеспечение условий для соблюдения гигиены рук;

организация, при возможности, проветривания помещений каждые 2 часа;

организация перед началом смены "входного фильтра" с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом. Не допускается к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк). Проведение термометрии не менее 2 раз в день (утром и вечером);

обеспечение персонала пятидневным запасом одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией), перчатками, дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами;

повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается;

обеспечение контроля за применением персоналом средств индивидуальной защиты;

организация централизованного сбора использованных одноразовых масок с герметичной упаковкой их в 2 полиэтиленовых пакета перед размещением в контейнеры для сбора отходов;

соблюдение персоналом (включая работающих по совместительству, персонал компаний, предоставляющий услуги по договорам аутсорсинга, а также сервисных предприятий, эксплуатирующих оборудование учреждения) при выполнении своих служебных обязанностей мер личной гигиены, использование масок и перчаток (смена одноразовой маски каждые 3 часа, фильтров многоразовых масок - в соответствии с инструкцией, перчаток - по мере загрязнения или повреждения);

использование масок тренерским составом, за исключением времени проведения тренировок;

для аквапарков ограничение доступа посетителей - не более 50 процентов от вместимости объекта;

снижение контактов между персоналом и между посетителями:

расстановка спортивного оборудования с соблюдением дистанции не менее 1,5 м, площадь зеркала воды в бассейне для групповых занятий аквааэробикой - 5 кв. м на 1 посетителя, использование кабинок в раздевалке с учетом социальной дистанции не менее 1,5 м (сигнальная разметка);

усиление производственного контроля в бассейнах за качеством воды, эффективностью водоподготовки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями санитарных правил;

запрет приема пищи на рабочих местах, выделение для приема пищи специально отведенной комнаты или части помещения с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

При наличии в составе бассейнов, аквапарков бань и саун обеспечить их работу в соответствии с методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0181-20 "Рекомендации по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)".

Установить, что до стабилизации эпидемиологической ситуации для доступа в плавательные бассейны, аквапарки необходимо наличие у всех посетителей и работников, непосредственно контактирующих с потребителями, (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет):

либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, или однокомпонентной вакцины;

либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждается то, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID‑19) и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), выданной врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся медицинским отводом.

1.4. Установить, что доступ посетителей в объекты культуры (театры, кинотеатры, филармонии, дома культуры и т. п.), циркового искусства, концертные организации осуществляется при условии соблюдения МР 3.1/2.1.0202-20 "Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) при осуществлении деятельности театров и концертных организаций", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 июля 2020 года, наполняемости зрительных мест не более 50 процентов от общего количества мест.

Установить, что доступ организованных групп несовершеннолетних граждан в возрасте до 16 лет в объекты культуры (театры, филармонии, дома культуры и т. п.), циркового искусства, концертные организации осуществляется при условии, что организованная группа является одним учебным классом.

Установить, что работа музеев, организаций, осуществляющих выставочную деятельность, осуществляется при условии соблюдения методических рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0194-20 "Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях".

Установить, что до стабилизации эпидемиологической обстановки для доступа в объекты культуры (кинотеатры, музеи, цирки, филармонии, библиотеки, архивы и иные объекты культуры) необходимо наличие у всех посетителей и работников, непосредственно контактирующих с потребителями (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет):

либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, или однокомпонентной вакцины;

либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждается то, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID‑19) и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), выданной врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся медицинским отводом.

1.5. Установить, что с 8 ноября 2021 года возобновляется функционирование детских игровых площадок и игровых комнат для детей в помещениях, расположенных в объектах торговли (торговых центрах, торгово-развлекательных центрах, торговых комплексах, универмагах, моллах и других), при условии соблюдения требований СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)", а именно обеспечения:

одновременного присутствия не более 30 процентов посетителей от общей вместимости центра;

проведения термометрии лиц, входящих в игровой центр. При этом лица с температурой тела 37,0 °C и выше, а также с признаками инфекционных заболеваний (респираторными) в игровой центр не допускаются;

ежедневной уборки игровых центров с применением моющих и дезинфицирующих средств вирулицидного действия с обработкой всех поверхностей (стены, потолки, полы);

проведения обработки оборудования, поверхностей (в том числе дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т. д.) и игрушек с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия в соответствии с инструкциями по применению с периодичностью не реже 1 раза в 3 часа;

регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха в соответствии с инструкцией по применению;

хранения дезинфекционных средств в недоступном для детей месте, исключающего доступ к нему детей;

исключения из эксплуатации оборудования и игрушек, которые не допускают возможность мытья с применением моющих и дезинфицирующих средств;

исключения отделки поверхностей из материалов, не допускающих влажную обработку и дезинфекцию;

питьевого режима для детей с соблюдением требований его организации;

контроля температуры воздуха с помощью термометров во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи;

наличия документов, подтверждающих техническое состояние системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности по результатам инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха);

наличия у работников, непосредственно контактирующих с потребителями (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет):

либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, или однокомпонентной вакцины;

либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждается то, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID‑19) и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), выданной врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся медицинским отводом.

1.6. Установить, что работа объектов розничной торговли осуществляется при условии соблюдения МР 3.1/2.3.5.0191-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) в предприятиях торговли".

1.7. Установить, что работа предприятий общественного питания осуществляется при условии соблюдения следующих требований:

размещение столов для посетителей с соблюдением дистанцирования на расстоянии не менее 1,5 м;

организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением контроля температуры тела работников и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторного заболевания; уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны или субъекта Российской Федерации (опрос, анкетирование и др.);

обеспечение персонала запасом одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией) для использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук,

дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается;

обеспечение контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты;

организация централизованного сбора использованных одноразовых масок. Перед их размещением в контейнеры для сбора отходов герметичная упаковка в 2 полиэтиленовых пакета;

организация на входе для посетителей мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками;

проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха персонала, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники);

применение для проведения дезинфекции дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке и разрешенных к применению в организациях общественного питания, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях;

обеспечение не менее пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток;

применение в закрытых помещениях с постоянным нахождением работников предприятия устройств для обеззараживания воздуха;

проветривание (при возможности) рабочих помещений каждые 2 часа;

в предприятиях с самообслуживанием посетителей исключение свободного хранения столовых приборов, обеспечение их выдачи работниками предприятия на линии раздачи;

количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно обеспечивать потребности организации.

Не допускается использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью;

рекомендуется оснащение организаций общественного питания современными посудомоечными машинами с дезинфицирующим эффектом для механизированного мытья посуды и столовых приборов. Механическая мойка посуды на специализированных моечных машинах производится в соответствии с инструкциями по их эксплуатации, при этом применяются режимы обработки, обеспечивающие дезинфекцию посуды и столовых приборов при максимальных температурных режимах;

при отсутствии посудомоечной машины мытье посуды осуществляется ручным способом с обработкой всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению;

при выходе из строя посудомоечной машины, отсутствии условий для соблюдения технологии ручного мытья и дезинфекции посуды применяется одноразовая столовая посуда и приборы или работа организации не осуществляется;

при применении одноразовой посуды производится сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты.

Установить, что до стабилизации эпидемиологической обстановки запрещается работа предприятий, оказывающих услуги по курению (использованию) кальянов в общественных местах, предприятий общественного питания, в том числе оказывающих услуги по курению (использованию) кальянов, в период с 23.00 до 6.00 местного времени, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий общественного питания, доставки заказов, а также работы предприятий общественного питания, расположенных на территории аэропортов, железнодорожных вокзалов, автозаправочных станций, автовокзалов, предприятий, расположенных на придорожной полосе и предназначенных для обслуживания участников дорожного движения по пути их следования.

Установить, что до стабилизации эпидемиологической обстановки работа предприятий общественного питания, расположенных в зонах фуд-кортов в торговых центрах, торговых комплексах, с предоставлением посетителям посадочных мест осуществляется при условии:

соблюдения Рекомендаций по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID‑19 (МР 3.1/2.3.6.0190-2020 от 30 мая 2020 года);

выделения отдельных посадочных зон для каждого предприятия общественного питания, расположенного в зонах фудкортов, расстояние между которыми должно быть не менее 1,5 м. Между посетителями, сидящими за разными столиками, обеспечить дистанцию не менее 1,5 м;

обеспечения на каждого посетителя фуд-корта не менее 4 кв. м. При полном заполнении посадочных мест приостановить доступ посетителей на фуд-корт;

обеспечения разметок для посетителей в целях соблюдения социальной дистанции в зонах выбора, выдачи и оплаты продукции;

оборудования защитных экранов для персонала в кассовой зоне.

Установить, что до стабилизации эпидемиологической обстановки для доступа в объекты общественного питания, в том числе оказывающие услуги по курению (использованию) кальянов, за исключением предприятий общественного питания, расположенных на территории аэропортов, железнодорожных вокзалов, автозаправочных станций, автовокзалов, предприятий, расположенных на придорожной полосе и предназначенных для обслуживания участников дорожного движения по пути их следования, предприятий осуществляющих оказание услуг общественного питания в помещениях предприятий (организаций) исключительно в отношении работников соответствующих предприятий (организаций), необходимо наличие у всех посетителей и работников, непосредственно контактирующих с потребителями, (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет):

либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, или однокомпонентной вакцины;

либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждается то, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID‑19) и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), выданной врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся медицинским отводом.

1.8. Установить, что при оказании услуг салонами красоты, оказании услуг косметическими, СПА‑салонами, соляриями, а также при оказании услуг банями, саунами и иными объектами, в которых оказываются подобные услуги, необходимо соблюдать санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекционный режим и социальное дистанцирование не менее 1,5 м.

1.9. Установить, что при оказании парикмахерских услуг, стоматологических услуг необходимо соблюдать санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекционный режим и социальное дистанцирование между посетителями не менее 1,5 м.

1.10. Руководителям организаций социального обслуживания семьи и детей предусмотреть работу дежурных групп отделений дневного пребывания детей.

1.11. Установить, что оказание услуг в учреждениях, подведомственных министерству труда и социальной защиты области, осуществляется:

а) в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями оказание социальных услуг в полустационарной форме в амбулаторных отделениях и на дому.

Руководителям реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями обеспечить предоставление социальных услуг при условии соблюдения требований, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)";

б) в ГАУ СО "Центр адаптации и реабилитации инвалидов" оказание государственных услуг в полустационарной форме в отделении дневного пребывания.

Руководителю ГАУ СО "Центр адаптации и реабилитации инвалидов" обеспечить организацию оказания социальных услуг при условии соблюдения следующих требований:

перед открытием учреждения провести генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;

провести работы по очистке, дезинфекции и оценке эффективности работы вентиляционной системы;

организовать допуск граждан к проведению курса реабилитации при наличии справки от медицинского учреждения об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе новой коронавирусной инфекцией;

организовать перед началом работы "входной фильтр" с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом для граждан и персонала. Не допускать лиц с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк). Проведение термометрии не менее двух раз в день (утром и вечером);

организовать при входе в местах общего пользования обработку рук антисептическими средствами, обеспечить условия для соблюдения гигиены рук;

проводить в помещениях профилактическую дезинфекцию с учетом эпидемиологической ситуации;

использовать для дезинфекции дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях;

проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т. д.), спортивного инвентаря, скамеек - не реже 1 раза в 2 часа, общественных туалетов, помещений душевых, раздевалок - не реже 1 раза в 2 часа, помещений общего пользования - не реже 1 раза в 4 часа;

обеспечить пятидневный запас дезинфицирующих, моющих, антисептических средств и средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);

организовать проветривание помещений каждые 2 часа;

обеспечить работников запасом одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочего дня и смены масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией), перчатками, дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается;

обеспечить контроль за соблюдением работниками (включая работающих по совместительству) при выполнении своих служебных обязанностей мер личной гигиены, использование масок и перчаток;

обеспечить соблюдение социального дистанцирования в местах общего пользования не менее 1,5 м с помощью сигнальной разметки;

организовать централизованный сбор использованных одноразовых масок с герметичной упаковкой их в 2 полиэтиленовых пакета перед размещением в контейнеры для сбора отходов;

установить запрет приема пищи на рабочих местах, организовать выделение для приема пищи специально отведенной комнаты с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком;

назначить ответственного сотрудника, контролирующего соблюдение настоящих требований.

Установить, что оказание услуг в учреждениях, подведомственных министерству труда и социальной защиты области:

а) сервисных (платных) услуг и социальных услуг в стационарной форме в социально-оздоровительных центрах, за исключением ГАУ СО "Социально-оздоровительный центр "Лазурный", осуществляется при условии соблюдения МР 3.1/2.1.0182-20 "Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID‑19";

б) сервисных (платных) услуг в ГАУ СО "Марксовский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" осуществляется при условии соблюдения требований, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)";

в) социальных услуг в полустационарной форме в ГБУ ДО СО "Областная комплексная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа "Реабилитация и Физкультура" осуществляется при условии соблюдения МР 3.1/2.1.0192-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)".

Установить, что оказание услуг в полустационарной форме, осуществляется в учреждениях, подведомственных министерству труда и социальной защиты области: центрах социальной помощи семье и детям, комплексных центрах социального обслуживания населения, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних.

Руководителям центров социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних обеспечить предоставление социальных услуг при условии соблюдения требований, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)".

Руководителям комплексных центров социального обслуживания населения обеспечить предоставление социальных услуг при условии соблюдения следующих требований:

перед открытием учреждения провести генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;

провести работы по очистке, дезинфекции и оценке эффективности работы вентиляционной системы;

организовать перед началом работы "входной фильтр" с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом для граждан и персонала. Не допускать лиц с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк). Проведение термометрии не менее двух раз в день (утром и вечером);

организовать при входе в местах общего пользования обработку рук антисептическими средствами, обеспечить условия для соблюдения гигиены рук;

проводить в помещениях профилактическую дезинфекцию с учетом эпидемиологической ситуации;

использовать для дезинфекции дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях;

проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т. д.), спортивного инвентаря, скамеек - не реже 1 раза в 2 часа, общественных туалетов, помещений душевых, раздевалок - не реже 1 раза в 2 часа, помещений общего пользования - не реже 1 раза в 4 часа;

обеспечить пятидневный запас дезинфицирующих, моющих, антисептических средств и средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);

организовать проветривание помещений каждые 2 часа;

обеспечить работников запасом одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочего дня и смены масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией), перчатками, дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается;

обеспечить контроль за соблюдением работниками (включая работающих по совместительству) при выполнении своих служебных обязанностей мер личной гигиены, использование масок и перчаток;

обеспечить соблюдение социального дистанцирования в местах общего пользования не менее 1,5 м с помощью сигнальной разметки;

организовать централизованный сбор использованных одноразовых масок с герметичной упаковкой их в 2 полиэтиленовых пакета перед размещением в контейнеры для сбора отходов;

установить запрет приема пищи на рабочих местах, организовать выделение для приема пищи специально отведенной комнаты с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком;

назначить ответственного сотрудника, контролирующего соблюдение настоящих требований;

обеспечить при предоставлении социальной услуги "Доставка граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, имеющих потребность в доставке, в медицинские организации для проведения профилактических осмотров и диспансеризации" соблюдение МР 3.1/2.5.0172/4-20 "Рекомендации по организации работы транспорта и транспортных предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID‑19".

Установить, что оказание социальных услуг в стационарной форме в учреждениях, подведомственных министерству труда и социальной защиты области, осуществляется:

а) в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями при условии соблюдения требований, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)";

б) в ГАУ СО "Центр адаптации и реабилитации инвалидов" при условии соблюдения МР 3.1/2.1.0182-20 "Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID‑19";

в) в отделении "Мать и дитя" ГАУ СО "Социально-оздоровительный центр "Лазурный" при условии соблюдения МР 3.1/2.1.0182-20 "Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID‑19".

Установить, что оказание социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в социально-реабилитационных отделениях комплексных центров социального обслуживания населения, подведомственных министерству труда и социальной защиты области, осуществляется при условии соблюдения МР 3.1/2.1.0182-20 "Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID‑19".

1.12. Руководителям комплексных центров социального обслуживания населения Саратовской области использовать автотранспорт, предназначенный для доставки граждан, проживающих в сельской местности, в возрасте 65 лет и старше, в медицинские организации для проведения диспансеризации и профилактических осмотров, для организации работы мобильных бригад комплексных центров социального обслуживания населения Саратовской области по оказанию помощи гражданам, обратившимся на "горячую линию", созданных в указанных учреждениях в период введенных ограничительных мероприятий.

1.13. Установить, что бронирование мест, прием и размещение граждан в расположенных на территории области санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия осуществляется при условии соблюдения СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)" и обследования персонала на COVID‑19 перед началом каждой санаторно-оздоровительной смены.

Установить, что работа туристских баз, баз отдыха (далее - базы отдыха) осуществляется при условии соблюдения следующих требований:

перед началом работы проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств, очистка систем вентиляции, кондиционеров, проверка эффективности их работы;

назначение ответственного сотрудника, контролирующего соблюдение МР 3.1/2.1.0193-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания";

обеспечение соблюдения социального дистанцирования в местах общего пользования (холлы, стойки регистрации) не менее 1,5 м с помощью сигнальной разметки;

проведение в помещениях баз отдыха профилактической дезинфекции с соблюдением соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора с учетом эпидемиологической ситуации;

использование для дезинфекции дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях;

проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств: всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т. д.) не реже 1 раза в 2 часа, стойки регистрации - после каждого посетителя (методом протирания дезинфицирующими салфетками), помещений общего пользования - не реже 1 раза в 4 часа, общественных туалетов - не реже 1 раза в 2 часа;

установка в холлах вблизи входа в базы отдыха и в местах общего пользования дозаторов с антисептическими средствами для обработки рук, обеспечение условий для соблюдения гигиены рук;

обеспечение пятидневного запаса дезинфицирующих, моющих, антисептических средств и средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);

проведение в местах общего пользования (холлы, вестибюли, столовые) обеззараживания воздуха с применением соответствующего оборудования согласно инструкции;

организация проветривания помещений каждые 2 часа;

обеспечение, при возможности, приобретения гостями на территории баз отдыха средств индивидуальной защиты и антисептических средств для рук;

осуществление допуска персонала к работе в базах отдыха при наличии результатов исследований на новую коронавирусную инфекцию (методом ПЦР);

организация перед началом смены "входного фильтра" с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом. Не допускается к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк). Проведение термометрии не менее 2 раз в день (утром и вечером);

обеспечение персонала запасом одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией), перчатками, дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук;

повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается;

обеспечение контроля за применением персоналом средств индивидуальной защиты;

организация централизованного сбора использованных одноразовых масок с герметичной упаковкой их в 2 полиэтиленовых пакета перед размещением в контейнеры для сбора отходов;

соблюдение персоналом (включая работающих по совместительству, персонал компаний, предоставляющий услуги по договорам аутсорсинга, а также сервисных предприятий, эксплуатирующих оборудование учреждения) при выполнении своих служебных обязанностей мер личной гигиены, использование масок и перчаток (смена одноразовой маски - каждые 3 часа, фильтров многоразовых масок - в соответствии с инструкцией, перчаток - по мере загрязнения или повреждения);

оборудование стоек регистрации, при возможности, прозрачными заградительными конструкциями, оборудование мебелью, позволяющей проведение уборки и дезинфекции, обеспечение дезинфекции ключей от номеров и их безопасной выдачи;

при централизованном питании персонала организация посещения предприятия общественного питания по утвержденному графику;

при отсутствии централизованной организации питания - запрет приема пищи на рабочих местах, выделение для приема пищи специально отведенной комнаты или части помещения с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком;

незамедлительная изоляция и информирование медицинского учреждения в случаях выявления гостей или персонала с повышенной температурой тела, другими признаками ОРВИ;

организация питания в базах отдыха осуществляется с преимущественным индивидуальным обслуживанием в номерах либо на открытых площадках при стационарных предприятиях общественного питания (без обслуживания посетителей в помещениях предприятий общественного питания) с обязательным соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1/2.3.6.0190-20 "Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID‑19", в том числе с размещением столов с целью соблюдения дистанцирования на расстоянии не менее 1,5 м;

размещение гостей в номере преимущественно одноместное, за исключением семейного;

проведение термометрии гостей при заезде в базу отдыха, при входе в базу отдыха в течение дня и в предприятии общественного питания в гостинице с использованием бесконтактных средств измерения;

ежедневная уборка номера проводится не реже 1 раза в день и включает влажную уборку номеров с применением дезинфицирующих средств, дезинфекцию всех контактных поверхностей (телефон, пульт управления от телевизора и кондиционера (при наличии), дверные ручки и т. д.), информирование гостей о необходимости проветривания номеров не реже 1 раза в 2 часа;

выездная уборка включает влажную уборку номеров с применением дезинфицирующих средств, дезинфекцию всех контактных поверхностей (телефон, пульт управления от телевизора и кондиционера (при наличии), дверные ручки и т. д.), стирку или обработку парогенератором наматрасников, влажную уборку коврового покрытия (ковров) ковромоечными машинами или пылесосами с моющими химическими средствами с последующим орошением дезинфицирующими средствами поверхности ковра, проветривание номера и обеззараживание воздуха соответствующими устройствами;

проведение 1 раз в сутки обеззараживания уличных беседок, детских игровых площадок, скамеек, площадок у входа, урн, терминалов банковских и парковочных, помещений спасательного пункта (при их наличии); обработку контактных поверхностей на улице (поручней, дверных ручек) - не реже 1 раза в 2 часа;

обработка оборудования пляжа, открытого бассейна (при наличии) - после каждого гостя.

Установить, что бронирование мест, прием и размещение граждан в санаторно-курортных организациях (санаториях) осуществляется при условии соблюдения МР 3.1/2.1.0182-20 "Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID‑19", а именно:

перед приемом отдыхающих в санаторно-курортном учреждении должна быть проведена генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, использующихся при вирусных инфекциях;

перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена и проверена на эффективность;

при поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны представить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными COVID‑19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за 3 дня до отъезда;

для персонала санаторно-курортных учреждений устанавливается пропускной режим с обязательной бесконтактной термометрией тела при входе. Лица с повышенной температурой тела и признаками инфекционных заболеваний (кашель, насморк и другие) к работе не допускаются;

не допускаются к работе сотрудники, вернувшиеся на территорию субъекта с территорий (стран), неблагополучных по новой коронавирусной инфекции, до окончания сроков самоизоляции (не менее чем 14 дней);

исключить скопление отдыхающих (в том числе при регистрации, заезде и выезде), обеспечить социальное дистанцирование на стойках регистрации путем нанесения сигнальной разметки, установить оборудование для обеззараживания воздуха во всех местах общего пользования, проводить дезинфекцию контактных поверхностей (после приема каждого отдыхающего, но не реже чем 1 раз в 2 часа), обеспечить защиту сотрудников путем установки прозрачных заградительных конструкций, использовать мебель, позволяющую проводить влажную уборку и дезинфекцию с ее расстановкой с учетом принципа социального дистанцирования;

во всех местах общего пользования установить дозаторы с кожными антисептиками, обеспечить условия для соблюдения гигиены рук;

обеспечить персонал неснижаемым запасом средств для проведения дезинфекции, кожными антисептиками, средствами индивидуальной защиты не менее чем на 5 суток;

маски используются в закрытых помещениях в присутствии других людей для защиты органов дыхания (с учетом смены маски не реже чем 1 раз в 3 часа);

термометрию необходимо проводить при приеме отдыхающих в учреждение, а также не реже 1 раза в день. В случае выявления отдыхающих с повышенной температурой тела, а также с другими признаками ОРВИ незамедлительно изолировать и принимать меры для лабораторного обследования на COVID‑19 и госпитализации. Информация о выявлении больного должна быть немедленно передана в территориальные органы Роспотребнадзора;

на территории санаторно-курортных учреждений необходимо обеспечить возможность приобретения отдыхающими средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) в достаточном количестве;

уборку номеров с применением дезинфицирующих средств необходимо проводить ежедневно в течение срока проживания отдыхающих. После выезда отдыхающих в номерах проводится обязательная уборка с очисткой и обработкой всех поверхностей помещений;

в номерах с бумажными обоями вместо влажной уборки и дезинфекции проводится сухая уборка стен и потолка с последующим обязательным применением оборудования для обеззараживания воздуха;

транспорт, на котором проводится оказание услуг отдыхающим (трансфер, проведение экскурсий и другое), необходимо подвергать дезинфекции. При этом обеспечивается наполняемость транспортного средства пассажирами с соблюдением принципа социального дистанцирования;

оказание медицинских услуг в санаторно-курортном учреждении проводится по предварительной записи. Групповые процедуры проводят с соблюдением принципа социального дистанцирования, при невозможности - отменяют. Все медицинские помещения должны быть оснащены оборудованием для обеззараживания воздуха. После приема каждого пациента проводится дезинфекция контактных поверхностей и проветривание помещения;

запрещается прием пищи на рабочих местах, при отсутствии комнаты приема пищи предусматривается выделение помещения для этих целей с раковиной для мытья рук (с подводкой горячей и холодной воды), санитайзером, обеспечивается ежедневная уборка с применением дезинфицирующих средств;

питание организуется в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора от 30 мая 2020 года МР 3.1/2.3.6.0190-20 "Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID‑19";

на открытых пространствах обеззараживанию подлежат беседки, детские игровые площадки, скамейки, площадки у входа, наружные двери, поручни, урны, терминалы (банковские, парковочные - при наличии), бюветы, обработку следует проводить 1 раз в сутки (в утренние либо вечерние часы).

1.14. Установить, что бронирование мест, прием и размещение граждан в расположенных на территории области пансионатах, домах отдыха, гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, осуществляется при условии соблюдения СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)", Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0182-20 "Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID‑19", МР 3.1/2.1.0193-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения)".

Установить, что до стабилизации эпидемиологической обстановки оказание услуг туристскими базами, базами отдыха осуществляется при наличии у всех проживающих и работников, непосредственно контактирующих с потребителями, за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет:

либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, или однокомпонентной вакцины;

либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждается то, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID‑19) и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), выданной врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся медицинским отводом.

1.15. Обязать:

1.15.1. Граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 м (социальное дистанцирование), в том числе в местах массового пребывания людей и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, носить гигиенические маски для защиты органов дыхания в местах массового пребывания, к которым относятся здания, строения, в которые имеют доступ все желающие физические лица, организации, предназначенные для оказания населению различных услуг (бытовых, аптечных, почтовых, финансовых, оздоровительных, образовательных и иных услуг), магазины, предприятия рознично-торговой сети, общественный транспорт, такси, парковки, лифты, а также относятся улицы и иные публичные места при наличии там массового скопления людей и при отсутствии соблюдения между ними социальной дистанции, определенной настоящим пунктом.

1.15.2. Органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию), исключить допуск граждан, не соблюдающих масочный режим, предусмотренный пунктом 1.15.1 настоящего постановления.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении граждан, посещающих объекты торговли с целью приобретения гигиенических масок для защиты органов дыхания.

1.15.3. Органы власти, органы местного самоуправления, организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию обустройства (эксплуатацию) мест массового отдыха людей, обеспечить выполнение на территории мест массового отдыха санитарно-эпидемиологических мероприятий и соблюдение дезинфекционного режима.

1.15.4. Граждан в возрасте старше 60 лет не покидать место проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью; следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), за исключением граждан, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске, в отношении которых оформлен листок нетрудоспособности; передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулки и занятия физической культурой и спортом.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на граждан, которые перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, и граждан, получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от коронавирусной инфекции, прошедшую государственную регистрацию в Российской Федерации.

1.16. Установить, что учреждения постоянного пребывания людей независимо от организационно-правовой формы (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, в том числе для несовершеннолетних) функционируют при условии соблюдения СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)", методических рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0170/2-20 "Рекомендации для социальных организаций с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)" и иных мер профилактики, направленных на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID‑19, в том числе:

обеспечение еженедельного тестирования сотрудников, не имеющих прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), любым из методов, определяющих антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тестсистем, зарегистрированных в Российской Федерации;

обеспечение наличия в организации не менее пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук, средств индивидуальной защиты;

обеспечение в случае выявления заболевших COVID‑19 на территории учреждений перевода учреждения на закрытый режим работы.

Руководителям учреждений, указанных в части первой настоящего пункта, при организации посещений лиц, проживающих в указанных учреждениях, родственниками, опекунами и другими обеспечить соблюдение следующих требований:

выделить отдельное помещение для общения, по возможности максимально приближенное ко входу в здание, в котором установить санитайзер для обработки рук, а также обеспечить наличие и использование прибора для обеззараживания воздуха (в дальнейшем с учетом погодных условий могут быть организованы встречи на открытом воздухе);

составить ежедневный график посещения с предварительной записью, предусмотрев время посещения не более 30 минут и интервалы между разными посещениями не менее 15 минут, с проветриванием помещений и обработкой контактных поверхностей дезинфицирующими средствами в перерыве, а также проведением влажной уборки с применением дезинфицирующих средств в конце дня;

обеспечить при общении наличие масок у проживающих и посетителей (в отдельных случаях, при необходимости, возможна установка прозрачных защитных экранов).

1.17. Руководителям организаций социального обслуживания при введении ограничительных мероприятий, предусматривающих организацию посменной 14-дневной работы с круглосуточным пребыванием работников в стационарных отделениях, отделениях воспитательных групп (воспитательной группе) стационарных отделений, отделениях постоянного пребывания несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечить сотрудников с 14-дневным круглосуточным пребыванием запасом продовольствия, предметов ухода на 14 календарных дней.

1.18. Установить, что оказание сервисных (платных), дополнительных социальных услуг в учреждениях, подведомственных министерству труда и социальной защиты области (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, дома-интернаты для граждан, имеющих психические расстройства), осуществляется при условии соблюдения норм и требований санитарного законодательства в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19), установленных для соответствующих видов деятельности.

1.19. Установить, что проведение богослужений в культовых помещениях, зданиях, сооружениях осуществляется при условии соблюдения дезинфекционного режима и социального дистанцирования между посетителями не менее 1,5 м.

1.20. Установить, что работа государственного автономного учреждения Саратовской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" осуществляется при условии соблюдения дезинфекционного режима и социального дистанцирования между посетителями не менее 1,5 м.

Государственному автономному учреждению Саратовской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" с 15 ноября 2021 года до стабилизации эпидемиологической обстановки осуществлять оказание услуг только по предварительной записи.

1.21. Установить, что до стабилизации эпидемиологической обстановки доступ посетителей на ледовые катки и лыжные базы должен осуществляться при соблюдении следующих требований:

обеспечение соблюдения социального дистанцирования в местах общего пользования (холлы, раздевалки, гардеробы, стойки регистрации, перед подъемниками на лыжных базах) не менее 1,5 м с помощью сигнальной разметки;

площадь зеркала льда для групповых занятий, массовых катаний - не менее 10 кв. м на 1 посетителя;

проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях: всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т. д.), спортивного инвентаря для проката, скамеек - не реже 1 раза в 2 часа, общественных туалетов, помещений раздевалок, гардеробных - не реже 1 раза в 2 часа, помещений общего пользования - не реже 1 раза в 4 часа;

обеспечение контроля за применением персоналом и посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания в закрытых помещениях;

организация при входе в помещения и в местах общего пользования устройств для обработки рук антисептическими средствами, обеспечение условий для соблюдения гигиены рук.

1.22. Приостановить до стабилизации эпидемиологической обстановки в гостиницах и иных средствах размещения (за исключением организаций отдыха детей и их оздоровления всех типов), расположенных на территории Саратовской области, бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей для участия в различных мероприятиях: слеты, фестивали, спортивно-тренировочные сборы, экскурсии и т. д.

1.23. Установить, что до стабилизации эпидемиологической обстановки для доступа в:

объекты, предоставляющие гостиничные услуги;

организации, оказывающие косметологические, косметические услуги, парикмахерские, салоны красоты, СПА‑салоны, массажные салоны, солярии и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина;

объекты, оказывающие услуги по курению (использованию) кальянов в общественных местах;

организации, осуществляющие деятельность по оказанию бытовых услуг и предусматривающие очное присутствие посетителя;

объекты торговли непродовольственными товарами (за исключением аптек и аптечных пунктов, дистанционной торговли без условий доставки, объектов розничной торговли в части реализации продовольственных и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р, при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30 процентов. Доля непродовольственных товаров первой необходимости в ассортименте товаров объекта розничной торговли определяется как соотношение количества наименований товаров первой необходимости, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р, к общему количеству ассортимента товаров, предназначенных для продажи в объекте розничной торговли, по следующей формуле:

ДТ = ТПН / АП * 100%, где:

ДТ - доля непродовольственных товаров первой необходимости, определенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р;

ТПН - количество наименований непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 № 762-р, предлагаемых к продаже, представленных на витринах, прилавках (выставленных на продажу в визуально доступных для покупателя местах), или по количеству наименований товаров, предлагаемых к продаже по прейскуранту;

АП - количество наименований всех предлагаемых к продаже товаров, представленных на витринах, прилавках (выставленных на продажу в визуально доступных для покупателя местах), или по количеству всех наименований товаров, предлагаемых к продаже по прейскуранту);

торговые центры, торгово-развлекательные центры, торговые комплексы, моллы (за исключением торговых комплексов, торговых центров, осуществляющих реализацию продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции с открытых прилавков и не имеющих торговых залов);

микрофинансовые и страховые организации;

необходимо наличие у всех посетителей и работников, непосредственно контактирующих с потребителями, за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет:

либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, или однокомпонентной вакцины;

либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждается то, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID‑19) и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), выданной врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся медицинским отводом.

1.24. Установить, что до стабилизации эпидемиологической обстановки допуск на работу сотрудников банков и организаций почтовой связи, непосредственно контактирующих с потребителями, за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет, осуществляется исключительно при наличии:

либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, или однокомпонентной вакцины;

либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждается то, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID‑19) и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), выданной врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся медицинским отводом.

2. Министерству образования области во взаимодействии с органами местного самоуправления области (по согласованию), учредителями общеобразовательных организаций (по согласованию) обеспечить работу образовательных организаций в строгом соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 15, СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16.

3. Министерству сельского хозяйства области, министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, министерству транспорта и дорожного хозяйства области, министерству промышленности и энергетики области довести до сельскохозяйственных предприятий, организаций, которые осуществляют мероприятия по перемещению и захоронению умерших, организаций в сфере строительства и дорожной деятельности, организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов соответственно предложения Главного санитарного врача по Саратовской области об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории области при проведении работ в указанных отраслях.

4. Уполномоченным органам исполнительной власти области:

усилить контроль за соблюдением работодателями требований к организации деятельности, установленных настоящим постановлением, в том числе требований по обеспечению социального дистанцирования и масочного режима, измерению температуры тела работников;

обеспечить доведение до граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций информации о необходимости неукоснительного соблюдения требования по использованию гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей и усилить контроль за соблюдением указанного требования.

5. Руководителям комплексных центров социального обслуживания населения предоставлять автотранспорт по запросу медицинских организаций области.

6. Руководителям организаций, деятельность которых не приостановлена, предусмотреть:

режим самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания (лиц с хроническими заболеваниями, в первую очередь - лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом);

сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование организации;

введение, если возможно, посменной работы с нахождением на дистанционной работе контингентов из группы риска;

соблюдение масочного режима всеми работниками;

соблюдение дезинфекционного режима.

Рекомендовать работодателям в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья осуществлять до стабилизации эпидемиологической обстановки перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

7. Руководителям органов исполнительной власти области, областных государственных учреждений и предприятий до стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки предоставлять дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы работникам в день, следующий за днем прохождения вакцинации (каждой из ее частей) против новой коронавирусной инфекции (COVID‑19).

Рекомендовать иным работодателям до стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки предоставлять дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы работникам в день, следующий за днем прохождения вакцинации (каждой из ее частей) против новой коронавирусной инфекции (COVID‑19).

8. Руководителям органов исполнительной власти области, областных государственных учреждений и предприятий в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья осуществлять в период со 2 ноября 2021 года по 15 ноября 2021 года перевод беременных женщин на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Рекомендовать иным работодателям в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья осуществлять в период со 2 ноября 2021 года по 15 ноября 2021 года перевод беременных женщин на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

9. Установить, что в целях соблюдения ограничений, связанных с необходимостью наличия QR‑кода, QR‑код предъявляется гражданином на электронном или бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его посредством электронного устройства. Посещение объектов и мероприятий, требующих наличия QR‑кода, допускается после проведения проверки ответственным сотрудником организатора мероприятия, организации действительности QR‑кода, предъявляемого гражданином, и соответствия данных о гражданине, содержащихся в QR‑коде и в документе, удостоверяющем личность.

10. Руководителям органов исполнительной власти области, областных государственных учреждений и предприятий обеспечить перевод на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации работающих граждан старше 60 лет в течение 4 недель для вакцинации против коронавирусной инфекции и формирования иммунитета (за исключением граждан, которые перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, а также граждан, имеющих медицинский отвод от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID‑19).

Рекомендовать иным работодателям обеспечить перевод на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации работающих граждан старше 60 лет в течение 4 недель для вакцинации против коронавирусной инфекции и формирования иммунитета (за исключением граждан, которые перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, а также граждан, имеющих медицинский отвод от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID‑19).

11. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 8 ноября 2021 года.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин







