В Саратовской области с понедельника открываются общепит и магазины

В Саратовской области с понедельника, 8 ноября, снова начнут работать заведения общепита, непродовольственные магазины, спортивные и культурные организации, а также торговые центры.

Вечером в пятницу региональное правительство выпустило очередное постановление № 949-П, которым изменило порядок ограничительных противоэпидемических мер.

При этом для сотрудников и посетителей общепита, непродовольственных магазинов, организаций бытового обслуживания, торгово-развлекательных центров, гостиниц, турбаз, плавательных бассейнов, парикмахерских и косметических салонов обязательным становится предъявление QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании.

Кроме того с 15 ноября центры "Мои документы" переходят на обслуживание посетителей по предварительной записи.