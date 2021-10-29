В Саратовской области закрывают магазины, общепит, салоны красоты

В Саратовской области введены дополнительные ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. С 30 октября и по 7 ноября прекращается работа общепита (за исключением продаж на вынос), магазинов, исключая продовольственные, а также торгующие товарами первой необходимости.

Кроме того перестанут работать спортивные, досуговые и культурные организации, предприятия бытового обслуживания, салоны красоты, бани, стоматологические клиники.

Постановление № 925-П от 29 октября с перечнем новых противоэпидемических ограничений подписал председатель правительства Роман Бусаргин.

Как заявил чиновник, эти меры являются вынужденными и приняты поскольку ежедневно в регионе обновляется максимум по количеству заболевших.

Как надеется министр здравоохранения области Олег Костин, новые ограничения помогут изменить эпидемическую ситуацию.

- Народ воспринял нерабочие дни как дополнительный отпуск и высыпал в торговые центры, поехал за границу. ... А потом их на скорой привезут к нам, - заявил министр.

Решением губернатора Валерия Радаева с 27 по 29 октября в Саратовской области были введены дополнительные нерабочие дни. В тоже время с 25 октября в регионе начали пускать только по QR-кодам в организации культуры, а с 29 октября - в большинство остальных мест общественного пользования.