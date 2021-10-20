В Саратовской области определились со сроками введения QR-кодов

В Саратовской области из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией введены ограничения на посещение массовых мероприятий и общественных мест.

Как сообщил председатель правительства области Роман Бусаргин, с 25 октября саратовцам потребуется предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию или ранее перенесенную болезнь, при посещения "объектов культуры", а с 29 октября такое же требование распространится на посещение фитнес-центров, плавательных бассейнов и аквапарков, предприятий общепита, а также спортивных и физкультурно-массовых мероприятий.

Взамен QR-кода можно будет предъявить справку о наличии медицинского отвода от вакцинации.

Новые ограничительные меры установлены постановлением правительства области от 19 октября 2021 года № 885-П. Пока они вводятся до 11 ноября.

Ранее областные власти предупредили о предстоящем расширении ограничительных мер в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.