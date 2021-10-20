Постановление правительства Саратовской области от 19 октября 2021 года № 885-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области, предложения Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 19 октября 2021 года № 36 Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующие изменения:

пункт 1.1 дополнить частью третьей следующего содержания:

"Установить, что с 29 октября 2021 года по 11 ноября 2021 года допуск зрителей на проводимые спортивные мероприятия и физкультурно-массовые мероприятия среди всех возрастных групп осуществляется при наличии у всех зрителей (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет):

либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, или однокомпонентной вакцины;

либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждается то, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID‑19) и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), выданной врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся медицинским отводом.";

пункт 1.2 дополнить частью второй следующего содержания:

"Установить, что с 29 октября 2021 года по 11 ноября 2021 года для доступа посетителей в фитнес-центры необходимо наличие у всех посетителей (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет):

либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, или однокомпонентной вакцины;

либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждается то, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID‑19) и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), выданной врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся медицинским отводом.";

пункт 1.3 дополнить частью третьей следующего содержания:

"Установить, что с 29 октября 2021 года по 11 ноября 2021 года для доступа в плавательные бассейны, аквапарки необходимо наличие у всех посетителей (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет):

либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, или однокомпонентной вакцины;

либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждается то, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID‑19) и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), выданной врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся медицинским отводом.";

пункт 1.4 дополнить частью третьей следующего содержания:

"Установить, что с 25 октября 2021 года по 11 ноября 2021 года для доступа в объекты культуры, указанные в частях первой и второй настоящего пункта, необходимо наличие у всех посетителей (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет):

либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, или однокомпонентной вакцины;

либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждается то, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID‑19) и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), выданной врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся медицинским отводом.";

пункт 1.7 дополнить частями пятой-шестой следующего содержания:

"Установить, что с 29 октября 2021 года по 11 ноября 2021 года для доступа в предприятия общественного питания, за исключением предприятий общественного питания, расположенных на территории аэропорта, железнодорожного вокзала, автозаправочных станций, автовокзала, учреждений образования, осуществляющих оказание услуг общественного питания в помещениях предприятий (организаций) исключительно в отношении работников соответствующих предприятий (организаций), осуществляющих обслуживание на вынос без посещения гражданами помещений указанных предприятий общественного питания, доставку на дом, на предприятия (в организации) и в номера гостиниц, расположенных на придорожной полосе и предназначенных для обслуживания участников дорожного движения по пути их следования, необходимо наличие у всех посетителей (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет):

либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, или однокомпонентной вакцины;

либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждается то, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID‑19) и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), выданной врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся медицинским отводом.

Установить, что с 29 октября 2021 года по 11 ноября 2021 года оказание услуг по курению (использованию) кальянов в общественных местах осуществляется при наличии у всех посетителей:

либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, или однокомпонентной вакцины;

либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждается то, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID‑19) и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), выданной врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся медицинским отводом.";

пункт 1.13 дополнить частью пятой следующего содержания:

"Установить, что с 29 октября 2021 года по 11 ноября 2021 года оказание услуг туристскими базами, базами отдыха для проживающих в г. Саратове и Саратовской области осуществляется при наличии у всех проживающих (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет):

либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, или однокомпонентной вакцины;

либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждается то, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID‑19) и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), выданной врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся медицинским отводом.";

дополнить пунктом 8.3 следующего содержания:

"8.3. Установить, что в целях соблюдения ограничений, связанных с необходимостью наличия QR‑кода, QR‑код предъявляется гражданином на электронном или бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его посредством электронного устройства. Посещение объектов и мероприятий, требующих наличия QR‑кода, допускается после проведения проверки ответственным сотрудником организатора мероприятия, организации действительности QR‑кода, предъявляемого гражданином, и соответствия данных о гражданине, содержащихся в QR‑коде и в документе, удостоверяющем личность.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин







