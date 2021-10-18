В Саратовской области введут систему проверки QR-кодов

Региональные власти пообещали ввести проверку QR-кодов при посещении торговых центров, спортклубов, театров и общепита.

Как сообщил в понедельник на заседании областного правительства вице-губернатор Роман Бусаргин, система проверки должна заработать уже на этой неделе. Предъявление QR-кодов потребуется при посещении массовых мероприятий, спортивных и культурных учреждений, кафе и столовых, а также торговых центров.

В правительстве области надеются, что эта мера "простимулирует" жителей области пройти вакцинацию. По словам Бусаргина, чиновники рассчитывают на содействие бизнеса, так как это позволит избежать закрытия предприятий в сфере обслуживания, других ограничений.

В Саратовской области продолжает расти число заболевших коронавирусом, за последние сутки были получены положительные тесты еще у 408 человек.

Между тем, по данным на конец прошлой недели в регионе привито только 37,8 процентов взрослого населения.

Ранее на территории Саратовской области была введена обязательная вакцинация для ряда групп жителей.