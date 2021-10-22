В Саратовской области ввели дополнительные нерабочие дни

В Саратовской области с 27 по 29 октября установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы.

Как сообщается в постановлении губернатора от 22.10.2021 № 389, нерабочие дня устанавливаются в дополнение к нерабочей неделе с 30 октября по 7 ноября, введенной указом президента РФ.

В своем комментарии глава региона Валерий Радаев объяснил это решение сложной эпидемиологической обстановкой и ежедневным увеличением числа заболевших.

- Период нерабочих дней позволит разобщить потоки, сократить поездки, контакты с посторонними людьми, - считает губернатор.

Ранее исполнительные власти ввели на территории региона посещение общественных мест только при предъявлении QR-кода о вакцинации или после перенесенной болезни.