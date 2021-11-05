Ученые рассказали, как ковид влияет на беременность и развитие плода

Плацента беременных женщин при заражении коронавирусом также может быть инфицирована. Этот факт установили ученые из Швейцарии. По их наблюдениям, у ожидающих ребенка женщин риск заражения на 70% выше, чем у всей популяции того же возраста.

В случае инфицирования риск тяжелого течения болезни при уходе в отделении интенсивной терапии составляет 5-10%, при этом риск преждевременных родов возрастает в 2-3 раза. Вероятность гибели плода в утробе матери во время заболевания ковидом также в 2-3 раза выше, говорится в сообщении Швейцарского института вирусологии и иммунологии (Institut für Virus- krankheiten und Immunprophylaxe).

Исследование ученых подтверждает рекомендацию беременным проходить вакцинацию от коронавируса. По словам ученых, вакцина обеспечивает защиту плода. Хоть она и не доходит непосредственно до плаценты, вместо нее это делают выработанные матерью антитела.

С конца октября этого года в России привиться от коронавируса во время беременности можно после срока 22 недели, также прививка показана кормящим женщинам. В Минздраве РФ рассказывали, что из-за дельта-штамма COVID-19 беременные женщины в эту волну болеют сильнее и чаще.