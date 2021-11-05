Новости

Володин: Важно, чтобы средства на здравоохранение доходили до граждан 16:09
В Мадриде полиция застрелила мужчину, угрожавшего ножом прохожим 15:50
На шахте "Таштагольская" в Кузбассе произошел пожар 15:43
СМИ сообщили о гибели сотрудника российского посольства в Берлине 15:34
Части Западного военного округа получили более 400 радиостанций "Азарт-П1" 15:27
Власти Украины обвинили Януковича в создании ОПГ 15:25
Moody's улучшило прогноз по ВВП России 15:12
"Культура" покажет новый документальный сериал "Евангелие Достоевского" 15:07
Дело об избиении мужчины с ребенком в новой Москве передали в СК 15:04
Умер рекордсмен советского хоккея Александр Орлов 14:13
Полиция возбудила дело после избиения мужчины с ребенком в новой Москве 14:05
Годовалый ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже в Москве 13:59
Голикова назвала регионы, где ухудшилась ситуация с коронавирусом 13:45
В Кузбассе задержаны мошенники, торговавшие поддельными сертификатами 13:10
Нидерландский суд постановил отменить решение по делу ЮКОСа 13:10
В ДТП в Калмыкии погибла журналистка из Дагестана с сыном 12:48
"Настоящий мужчина": Белоруска призналась в любви к Лукашенко 12:47
В новой Москве четверо неизвестных избили мужчину с ребенком 12:35
Завершен ремонт Лужнецкой эстакады и Лужнецкого метромоста 12:10
Агентство ООН по оказанию помощи Палестине оказалось на грани краха 12:07
Лукашенко: Уровень заболеваемости COVID-19 в Беларуси снижается 11:47
В Японии двое смертников подали иск из-за "бесчеловечного уведомления о казни" 11:42
Глава МИД Австрии поддержал создание "Северного потока-2" 11:42
Австрия снимет все ограничения на авиасообщение с Россией с 9 ноября 11:40
Уровень коллективного иммунитета в России достиг почти 50% 11:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
05.11.2021 15:25
Рубрика: В мире

Власти Украины обвинили Януковича в создании ОПГ

Текст: Дмитрий Кулемякин

Украинские власти обвинили экс-президента страны Виктора Януковича в создании ОПГ. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований Украины.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Украинский суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича

"Следователь Государственного бюро расследований по согласованию с прокурором офиса генерального прокурора сегодня сообщил о подозрении экс-президента Украины в руководстве организованной преступной групп", - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что в ОПГ входили военнослужащие, а также сотрудники МВД и СБУ. Они подозреваются в совершении преступлений во время "майдана" в феврале 2014 года, в результате которых погибли 76 человек.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

Главное сегодня

На шахте "Таштагольская" в Кузбассе произошел пожар
ГП РФ одобрила решение суда Нидерландов об отмене выплаты по делу ЮКОСа
Глава МИД Австрии поддержал создание "Северного потока-2"
Полиция возбудила дело после избиения мужчины с ребенком в новой Москве
Уровень коллективного иммунитета в России достиг почти 50%
CША существенно модернизировали боевые части баллистических ракет
В римском амфитеатре нашли тайную комнату для смертников и гладиаторов