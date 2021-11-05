Власти Украины обвинили Януковича в создании ОПГ

Украинские власти обвинили экс-президента страны Виктора Януковича в создании ОПГ. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований Украины.

"Следователь Государственного бюро расследований по согласованию с прокурором офиса генерального прокурора сегодня сообщил о подозрении экс-президента Украины в руководстве организованной преступной групп", - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что в ОПГ входили военнослужащие, а также сотрудники МВД и СБУ. Они подозреваются в совершении преступлений во время "майдана" в феврале 2014 года, в результате которых погибли 76 человек.