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Рубрика: Общество

Врач рассказал, как правильно завершить длинные выходные

Текст: Алексей Рыбин

Главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников дал советы, как правильно завершить длинные выходные и подготовиться к предстоящей рабочей неделе.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Хотя бы за три дня нужно начать жить в привычном режиме, чтобы войти в рабочий процесс комфортно", - отметил Тяжельников.

А если праздники нарушили привычный рацион питания, то организму необходим "разгрузочный" день.

"Возможно, стоит заранее начать обдумывать задачи, планировать, чтобы подготовиться психологически. Можно заранее заняться подготовкой гардероба для выхода на работу, чтобы не нервничать в последний момент", - цитирует Тяжельникова РИА Новости.

Также врач напомнил россиянам о необходимости вакцинации от коронавируса.

Ранее он объяснил, как избежать тревожности в нерабочие дни

Общество Здоровье

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