Врач объяснил, как избежать тревожности в нерабочие дни

Главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как избежать тревожности в нерабочие дни. По его словам, такое состояние на длинных незапланированных выходных - вполне реально. Мнение специалиста приводит РИА Новости.

Андрей Тяжельников уверен, что наступлению тревожности способствует ограничение круга общения, информационный фон, убывающий день, нехватка солнца и похолодание. И, чтобы справиться с таким состоянием, нужно не давать себе бездельничать и скучать.

"Во время нерабочих дней я советую заняться, наконец, хобби, сделать другие полезные дела для семьи и дома, которые откладывали. Отправьтесь на экскурсию, на прогулку, нагружайте себя физической активностью. Спортивные занятия способствуют выработке множества полезных гормонов, в том числе, дофамина, который обеспечивает состояние удовлетворения и поднимает настроение", - посоветовал Тяжельников.

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