Вышел трейлер фильма "Лебединая песня" с Махершалой Али

YouTube-канале Apple TV представил англоязычный трейлер фантастической драмы "Лебединая песня" (Swan song). Премьера запланирована на 12 ноября, цифровой релиз на стриминговой платформе состоится пять дней спустя.

Главный герой (Махершала Али "Настоящий детектив", "Зеленая книга") живет счастливо с супругой (Наоми Харрис) и детьми, но скрывает от нее смертельное заболевание.

Рассказать о своей скорой кончине у мужчины не хватает сил, его врач (Гленн Клоуз) предлагает альтернативу - сознание героя полностью копируется в клонированное тело и после смерти пациента его копия продолжает жить с ничего не подозревающей семьей. Сначала он соглашается, но вскоре оказывается, что очень непросто смириться с собственным уходом, несмотря на защиту близких от горя потери.