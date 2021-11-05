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Вышел трейлер фильма "Лебединая песня" с Махершалой Али

Новости
    05.11.2021, 17:55
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ Apple TV Фото: youtube.com/ Apple TV
Фото: youtube.com/ Apple TV

YouTube-канале Apple TV представил англоязычный трейлер фантастической драмы "Лебединая песня" (Swan song). Премьера запланирована на 12 ноября, цифровой релиз на стриминговой платформе состоится пять дней спустя.

Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video
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Главный герой (Махершала Али "Настоящий детектив", "Зеленая книга") живет счастливо с супругой (Наоми Харрис) и детьми, но скрывает от нее смертельное заболевание.

Рассказать о своей скорой кончине у мужчины не хватает сил, его врач (Гленн Клоуз) предлагает альтернативу - сознание героя полностью копируется в клонированное тело и после смерти пациента его копия продолжает жить с ничего не подозревающей семьей. Сначала он соглашается, но вскоре оказывается, что очень непросто смириться с собственным уходом, несмотря на защиту близких от горя потери.

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