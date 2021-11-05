Зачем "автомату" нужен режим N и когда его нельзя использовать

Пересаживаясь с машин с "механикой" на автомобили с "автоматом", водители переносят на двухпедальный транспорт свои прежние привычки. Причем переключения в "нейтраль" при подкатыванию к светофорам (для экономии топлива) становится едва ли не меньшим из зол. "РГ" разобралась с тем, когда точно не нужно задействовать трансмиссионный режим N.

Езда накатом

Неопытных водителей нередко вводит в заблуждение литера N на площадке селектора.

Передвигаясь годами на "механике", они решают, что регулярный перевод рычага в "нейтраль" будет способствовать экономии топлива и снизит нагрузку на узел. При этом рачительные ездоки (многие привыкли подъезжать к светофору накатом, включая "нейтралку" для экономии горючего) буквально убивают АКП собственными руками.

Пожалуй, наихудший вариант - это когда "экономы" врубают нейтраль, разогнавшись до шоссейных скоростей и передвигаясь в такой манере буквально на каждом спуске. Дело в том, что при движении с включенной "нейтралью" масляный насос не работает, соответственно трущиеся детали трансмиссии не смазываются. В итоге износ АКП идет семимильными шагами.

Неправильная буксировка

Отдельный случай - когда машину с "автоматом" буксируют на "нейтрали". Двигатель буксируемой машины при этом обязательно должен работать. В противном случае масляный насос не будет функционировать, не будет смазки, соответственно конструктив АКП будет работает на сухую.

Добавим, что если все же необходимо перегнать автомобиль с АКП с не работающим двигателем на буксире, то ведущему следует придерживаться правила "30 на 30" - едем максимум 30 км, стараясь не разгоняться быстрее 30 км/ч. А идеальный вариант - и вовсе раскошелиться на эвакуатор.

Огрехи парковки

Парковка на крутом уклоне вредна не только для двигателя, но и для коробки передач. Трансмиссионное масло в этом случае уходит далеко от заборника насоса.

В результате при запуске мотора смазка в АКП не поступает или поступает в недостаточном количестве, особенно если речь идет о зимних холодах, когда с наступлением морозов лубрикант в коробке густеет.

Еще одна ошибка при парковке машины с АКП на уклоне - неиспользование "ручника". Между тем, если машина удерживается на подъеме или спуске исключительно переведением селектора в положение Parking, на механизм, блокирующий выходной вал коробки, ложится повышенная нагрузка, и он подвергается деформации. Со временем владелец может столкнуться со сложностями включения или отключения "паркинга".

Включение Parking на ходу

Известны случаи, когда, стремясь включить нейтраль на ходу, водители ошибаются и переводят селектор в Parking (положение P). Что может произойти в таком случае?

Правильно - ломается фиксатор положения Parking. Или, как вариант, стружка, сточенная в результате таких ударов "собачки" по шестерне, попадает в полость коробки, явно не добавляя узлу здоровья.

Буксование

Долгое буксование в снегу, грязи или песке практически наверняка вызовет перегрев смазочной жидкости и подгорание фрикционов. Очень вероятно, что после четверти часа пробуксовок на рыхлых грунтах "автомат" перейдет в аварийный режим.

Не менее вредно при пробуксовках стараться переключаться из R в D и наоборот максимально быстро (этот алгоритм, раскачка, кстати, используют те, кто действовал таким же образом на машине с "механикой"). Если вы печетесь о ресурсе вашего "автомата", вылезать из грязевой, песчаной или снежной засады таким образом не следует.

Тащить и вытаскивать

Буксировать тяжелый прицеп или другой автомобиль на машинах с "автоматом", равно как с вариатором, также не рекомендуется.

Происходит сильный нагрев АКП из-за нештатной нагрузки, и коробка не может переварить потоки тяги.

Перегрев же "автомата" приводит к его быстрому износу. Горят фрикционы, резиновые прокладки начинают пропускать масло. Если тащить прицеп или другой автомобиль все же необходимо, то следует придерживаться следующих правил: скорость не должна превышать 90 км/ч, а груз, который находится в прицепе, не должен превышать веса машины, и, наконец, не следует задействовать ручной режим коробки. Те же рекомендации верны для ситуации, когда вы вытягиваете из грязи или снега тросом застрявшего там бедолагу.

Агрессивная езда

Верный способ ускорить смерть АКП - от души подрифтовать. Если у автомобиля мощный мотор, а коробку для использования максимума тяги, фиксируют в ручном режиме на пониженной передаче, это чревато повышенным износом фрикционов.

Металлическая стружка забивает каналы гидроблока, в результате переключения начинают происходить с рывками и перегазовками. Одним словом, АКП просто не способна выдержать долгую пробуксовку, равно как переваривать высокий крутящий момент длительное время. Не меньший урон трансмиссии нанесут резкие старты с двух педалей, когда "гонщик" удерживает педаль тормоза, раскручивает мотор, а затем резко бросает левую педаль. Механизм коробки в этом случае также серьезно страдает.