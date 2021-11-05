Золотовалютные резервы Беларуси увеличились до $8,5 млрд

Позитивную тенденцию в накоплении золотовалютных резервов фиксирует Национальный банк Беларуси. Международные резервные активы страны, сообщили в пятницу эксперты этого финансового регулятора, на 1 ноября 2021 года, по предварительным данным, составили $8549,7 млн.

Таким образом, за октябрь текущего года золотовалютные резервы увеличились на $89,8 млн после снижения в сентябре на $36,8 млн (на 0,4%).

Комментируя скалывающуюся финансовую ситуацию, в Нацбанке пояснили, что "рост уровня золотовалютных резервов в октябре в основном обусловлен покупкой иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", а также увеличением стоимости монетарного золота".

Кроме того, аналитики констатируют, что в минувшем месяце правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $175 млн. А согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, напоминают в Нацбанке, объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее $6 млрд.