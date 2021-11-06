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Актер Андрей Бурковский передумал уходить из МХТ

Новости
    06.11.2021, 14:48
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Актер Андрей Бурковский, один из самых сейчас востребованных на российских малых экранах, объявил о своем возвращении в Московский художественный театр имени Чехова, МХТ.

Напомним: о решении покинуть театр артист заявил 21 октября.

При этом никаких обстоятельств перемещений Бурковский по-прежнему не раскрывает. Лишь коротко уведомив через Instagram: "Вернулся!!!"

"Боже храни Констанита Хабенского!!! Да здравствует, наш прежний любимый МХТ!!! Мы верили и ждали!!!!!!! АЛЛИЛУЯ ЛЮБВИ, АЛЛИЛУУУЯ", - восторгаются комментаторы (редакция - авторская), отмечая, что, похоже, "войти в одну воду дважды" все-таки можно.

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