Беларусь возобновила поставки электроэнергии на Украину

Беларусь - в соответствии с подписанным контрактом - с шестого ноября возобновила поставки электроэнергии на Украину. Эту информацию подтвердил в субботу официальный Telegram-канал Минэнерго.

"Белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему", - говорится в сообщении отраслевого ведомства. Причем график поставок, уточнила белорусская сторона, сформирован с учетом технических возможностей: режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования.

В конце октября, напоминает ТАСС, компания "Энергоатом" Украины выкупила 885 из 900 доступных МВт мощностей межгосударственных ЛЭП для импорта в ноябре электроэнергии из Беларуси. Еще 15 МВт приобрела компания "Электро комьюнити". Кстати, ранее "Энергоатом" заявлял, что рассматривает Беларусь в качестве резервного поставщика электроэнергии в страну для покрытия дефицита мощности в случае нештатных ситуаций.