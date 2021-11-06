Чем вызван всплеск продаж АвтоВАЗа на украинском рынке

На Украине набирают обороты продажи автомобилей Lada, хотя еще не так давно этот рынок считался потерянным для российской марки. Впрочем, в этой стране по-прежнему предпочитают подержанные машины из Европы, и с ними АвтоВАЗу тягаться не под силу.

С украинской пропиской

Фото: Юрий Зубко/ РГ

В то время как АвтоВАЗ в сентябре впервые в своей истории чуть было не утратил лидерство на российском рынке, на Украине продажи автомобилей Lada показывают рекордный рост.

Так, в первом осеннем месяце спрос на продукцию АвтоВАЗа в этой стране подскочил более чем в 3 раза, хотя в количественном выражении объем реализации составил лишь 200 машин. За девять месяцев 2021-го украинцы приобрели 1,4 тыс. новых автомобилей Lada, что почти в 4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, гласят данные агентства "Автостат".

Таким образом, АвтоВАЗ демонстрирует лучшую динамику на украинском рынке, однако во многом это обусловлено низкой базой прошлого года и запуском производства автомобилей Lada на мощностях Запорожского автозавода в сентябре 2020-го. Напомним, с прошлого года украинские власти ввели запрет на импорт машин российского производства, и организация местной сборки позволила АвтоВАЗу его обойти.

По мнению консультанта компании Simon-Kucher & Partners Ивана Кондратенко, значительный рост продаж автомобилей Lada на Украине вряд ли связан с нехваткой машин у конкурентов, поскольку в том же сентябре лидеры рынка Toyota, Renault и Kia реализовали от 1000 до 1500 машин.

В свою очередь, аналитик ФГ "Финам" Алексей Коренев отмечает, что автомобили Lada пользуются стабильным спросом практически во всех странах ближнего зарубежья просто потому, что они достаточно дешевы, просты в обслуживании, хорошо и быстро снабжаются запчастями, а сервис (не только официальный и дилерский, но и "гаражный") присутствует в любом уголке сопредельного государства.

"Сейчас, когда доходы не только россиян, но и украинцев, белорусов, казахов и т.д., заметно снизились, потенциальные потребители снова обратили свои взоры на простые, достаточно надежные (насколько этот термин применим к нашим автомобилям) и недорогие российские машины. Тем более что основные конкуренты на этом рынке - китайские автомобили - заметно подорожали в последние месяцы, вплотную приблизившись по цене к аналогичным корейским моделям. В итоге альтернативы у Lada сейчас почти нет - или она, или покупать что-то на "вторичке", - рассуждает Алексей Коренев.

"Лада нон Гранта"

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Показательно, что в отличие от российского рынка, где бестселлером АвтоВАЗа является бюджетная Lada Granta, на Украине самая продаваемая модель с ладьей на радиаторной решетке - это Vesta, представленная здесь стандартными седанами, а также универсалами SW Cross.

По данным "Автостата", на флагманское семейство Lada приходится 35% всех продаж АвтоВАЗа на украинском рынке. Второе место в объеме реализации занимает седан Lada Granta с долей в 27%, чуть меньший показатель у внедорожников семейства Niva - 22%, а оставшиеся 16% между собой поделили Lada Largus и Xray.

Как говорит Иван Кондратенко, Lada занимает свою нишу на украинском рынке ввиду относительной дешевизны, хотя стоимость ее моделей и выше, чем в России. А несколько большую популярность флагмана Vesta можно объяснить лучшим уровнем комфорта, так как украинский потребитель за последние годы привык к комфортным автомобилям, прежде всего, японской и корейской сборки. Значительный импорт европейских подержанных машин более высокого класса также повлиял на повышенные запросы по поводу комфорта и качества.

"Лидерство Lada Granta в России определяется исключительно за счет повышенного спроса в регионах. Особенно небогатых, где у населения денег немного, дилерского сервиса - тоже, а дешевизна, простота и ремонтопригодность становятся определяющими факторами. В более зажиточных регионах нашей страны лидирует всё же Vesta. Что касается Украины, то там, возможно, нишу недорогой и неприхотливой Granta занимают подержанные автомобили из Европы. Благо поставки "секонд-хэнда" оттуда всегда были на достаточно высоком уровне. Те же, кто хочет именно новую машину, будут вынуждены вместо иномарки купить "Весту", так как свежие иномарки для многих стали уже не по карману", - констатирует Алексей Коренев.

Палки в колеса

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Стоит отметить, что долгие годы Украина была для АвтоВАЗа крупнейшим экспортным рынком. Еще в начале 2000-х российская марка занимала здесь более 55% всех продаж, а объемы реализации достигали 100-120 тыс. машин в год. При этом сборка автомобилей Lada в разные годы велась аж на четырех украинских предприятиях - в Запорожье, Луцке, Кременчуге и Херсоне.

Переломным стал 2012 год, когда АвтоВАЗ утратил лидерство на украинском рынке, которое безоговорочно удерживал на протяжении более чем 40 лет. Дело в том, что в тот год было прекращено производство "классики", составлявшей основу продаж АвтоВАЗа на Украине, а оставшиеся модели Lada проигрывали в цене продукции того же Запорожского автозавода и многим бюджетным иномаркам.

Ну а в 2014 году произошли известные события, после которых покупка любого российского товара стала восприниматься некоторыми украинскими потребителями как "финансирование страны-агрессора". Установленные в 2016 году дополнительные пошлины на легковые автомобили из России сделали продукцию АвтоВАЗа еще менее конкурентоспособной. А введенный в прошлом году запрет на импорт машин российского производства чуть было не поставил на будущем "Лады" крест.

По словам директора информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олега Омельницкого, сборка автомобилей Lada на Запорожском автозаводе - это пока единственный канал для присутствия АвтоВАЗа на украинском рынке, так как в стране запрет действует на импорт готовых автомобилей из России, но он не распространяется на машинокомплекты.

Что-то не заЛадилось

Фото: Пресс-служба Chery

Впрочем, несмотря на всплеск продаж в нынешнем году, Lada на сегодняшний день находится в конце топ-20 лидеров украинского авторынка, а ее рыночная доля составляет лишь 1,8%. И хотя АвтоВАЗ постепенно поднимается в рейтинге продаж, вернуть утраченные позиции на Украине он уже вряд ли сможет.

"Не думаю, что у АвтоВАЗа есть шансы значительно нарастить производство и продажи на Украине, так как уже сам факт начала сборки Lada в Запорожье вызвал большой общественный резонанс. Считаю, что в лучшем случае доля продаж российской марки будет колебаться в пределах нынешних 2%, возможно 3%. Потенциальные покупатели Lada на украинском рынке - это люди, которые выбирают между новыми бюджетными авто таких марок как Chery и Chevrolet узбекского производства. А вот с подержанными автомобилями из Европы продукция АвтоВАЗа вряд ли конкурирует, так как цена европейских машин более высоких классов С и D с учетом либерализации таможенных пошлин зачастую ниже или ненамного выше новых моделей Lada", - комментирует Иван Кондратенко.

В свою очередь, Олег Омельницкий считает, что АвтоВАЗ в свое время совершил огромную ошибку, снизив активности на украинском рынке и переключившись на Казахстан. За это время традиционные потребители АвтоВАЗа пересели на автомобили других марок и получили возможность сравнить Lada с ними. И обратно их уже очень непросто будет перетянуть.

"Произошло то же, что в странах Восточной Европы в 1990-е. Число лояльных приверженцев Lada сократилось и продолжает сокращаться с каждым годом. Существенно измениться позиции АвтоВАЗа могут только при законодательных изменениях в отношении импорта подержанных авто из Европы и США, объемы которого сегодня более чем в 4,5 раза превосходят продажи новых машин. Таким образом, украинский потребитель имеет широкую возможность вместо Lada выбрать подержанный автомобиль любого производителя. И судя по статистике, он больше склоняется к европейскому "секонд-хэнду", чем к Lada", - резюмирует Олег Омельницкий.