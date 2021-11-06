Дмитрий Мезенцев - о новом этапе интеграции Беларуси и России в проекте "Вопрос номер один"

Новый этап экономической интеграции Беларуси и России. На заседании Высшего госсовета накануне лидеры двух стран утвердили основные направления сотрудничества на перспективу - тот самый пакет с 28 союзными программами.

По каким направлениям теперь мы связаны теснее? Кого пугает белорусско-российская интеграция? Еще озвучим реальные плюсы для народов двух стран. Об этом и не только в проекте "Вопрос номер один" госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Смотрите 6 ноября в 19:15 в эфире Белтелерадиокомпании.