"И слава Богу": Певцов объяснил, почему перестал сниматься в кино

Народный артист России Дмитрий Певцов, ставший депутатом Госдумы, дал интервью "Собеседнику", где, среди прочего, рассказал о том, как политическая карьера скажется на его творческих планах.

По словам 58-летнего актёра, он собирается продолжить работу в театре, а вот насчёт кино такой уверенности нет, потому что он потерял к нему интерес.

"На сцену буду выходить обязательно. Но только в том, в чем считаю необходимым и созвучным с моим мировоззрением. К кино давно равнодушен, впрочем, оно отвечает мне взаимностью, практически ничего не предлагают в последнее время. И слава Богу", - сказал Певцов, пояснив, что "не видит, в чем он бы мог сняться, на что мог бы безвозвратно потратить несколько недель своей жизни", учитывая "полную неизвестность конечного результата".

Отметим, одним из последних проектов Певцова в кино была комедия "На Париж", вызвавшая неоднозначную реакцию в Сети и породившая споры, в которых принял участие и Певцов.