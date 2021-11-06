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"И слава Богу": Певцов объяснил, почему перестал сниматься в кино

Новости
    06.11.2021, 16:15
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Народный артист России Дмитрий Певцов, ставший депутатом Госдумы, дал интервью "Собеседнику", где, среди прочего, рассказал о том, как политическая карьера скажется на его творческих планах.

Фото: kino-teatr.ru
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По словам 58-летнего актёра, он собирается продолжить работу в театре, а вот насчёт кино такой уверенности нет, потому что он потерял к нему интерес.

"На сцену буду выходить обязательно. Но только в том, в чем считаю необходимым и созвучным с моим мировоззрением. К кино давно равнодушен, впрочем, оно отвечает мне взаимностью, практически ничего не предлагают в последнее время. И слава Богу", - сказал Певцов, пояснив, что "не видит, в чем он бы мог сняться, на что мог бы безвозвратно потратить несколько недель своей жизни", учитывая "полную неизвестность конечного результата".

Отметим, одним из последних проектов Певцова в кино была комедия "На Париж", вызвавшая неоднозначную реакцию в Сети и породившая споры, в которых принял участие и Певцов.

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