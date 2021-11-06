Эксперт объяснил, чем опасен постоянный долив моторного масла

Автомобильный эксперт Егор Васильев объяснил, чем опасен постоянный долив масла в двигатель машины.

"Даже у новых и вполне современных автомобилей допускается определенный угар масла. С чем это связано? Прежде всего с тем, что-то в моду вошли малолитражные турбомоторы с высокой мощностью, которые постоянно работают с повышенной нагрузкой. Чтобы их детали не выходили из строя, в масляной системе повышается давление.

В результате масло активно просачивается в камеру сгорания, где и заканчивает свою жизнь. Так что иногда даже литр на тысячу вполне допустимый расход. Хотя обычно расход масла привязывается к расходу бензина. И он должен составлять от 0,05 до 0,6% от израсходованного горючего. Поэтому если все в пределах нормы, то периодический долив масла не является плохой практикой. Однако если вы столкнулись с тем, что у вашего автомобиля резко увеличился расход масла, то простой его долив уже может и не помочь, усугубив проблему.

Некоторые автолюбители вообще предпочитают не менять масло, а просто доливать его в мотор по мере необходимости, успокаивая себя тем, что это позволит и сохранить ресурс двигателя, и снизить затраты на полную замену масла. Однако это совершенно недопустимо. Дело в том, что масло, как и любая деталь двигателя, изнашивается. Срабатываются присадки, масло коксуется, оседая на деталях и в каналах масляной системы, затрудняя его циркуляцию.

В масле накапливаются продукты износа непосредственно мотора, превращая его в абразивную жидкость. Кроме того, забивается масляный фильтр, поэтому в случае падения пропускной способности в нем будет открываться перепускной клапан, отправляя неотфильтрованную смесь твёрдых частиц обратно в мотор. И это очень плохо, поскольку ремонт двигателя намного дороже, чем простая замена масла. Более того, внезапное увеличение расхода масла - это признак того, что в моторе возникли проблемы, стоит сразу же обратиться на сервис", - отметил эксперт "РГ".