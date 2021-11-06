Эксперт перечислил признаки взлома смартфона

Пользователи хранят в смартфонах множество персональной информации, которая может представлять интерес для злоумышленников. Заместитель технического директора по развитию бизнеса группы компаний Angara Руслан Косарим перечислил признаки, которые могут свидетельствовать о взломе гаджета.

Как рассказал специалист, любая аномальная активность может говорить о "проникновении" киберпреступников. Например, если телефон стал быстрее разряжаться, возможно, он заражен вирусом-шпионом, который повышает нагрузку на аккумулятор.

Подозрения должны вызвать любые новые приложения, которые не были установлены пользователем. Как правило, такие программы не получается закрыть или удалить. Также симптомом заражения смартфона является невозможность запуска приложений безопасности, например, антивируса.

"Присутствие вредоноса на смартфоне может быть афишировано подозрительными уведомлениями. Их появление свидетельствует о том, что проникший в систему зловред произвел несанкционированные изменения прошивки", - рассказал Косарим в беседе с агентством "Прайм".

Явным признаком будут и подозрительные списания со счета. Если баланс "тает", специалист посоветовал связаться с оператором и, если таким образом причину списаний выяснить не получится, проверить смартфон на предмет взлома.