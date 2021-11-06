GM складирует пикапы без микрочипов на бывшем заводе микрочипов

Концерн General Motors попал в абсурдную ситуацию: ему приходится хранить пикапы, для которых не хватило микрочипов, на территории собственного завода, где раньше производились эти самые микрочипы.

Как сообщает I-Team 8, площадка в городе Кокомо (штат Индиана) вмещает 5000-7000 автомобилей Chevrolet Silverado и GMC Sierra, периодически часть из них увозят на досборку на заводе в Форт-Уэйне.

Производство микрочипов в Кокомо было свернуто в 2017 году. Тогда подошло время переоборудовать завод, но компания посчитала, что это будет стоить слишком дорого. В итоге электронику решили заказывать в Азии, рабочих уволили.

А теперь, когда возник дефицит микрочипов, GM терпит огромные убытки из-за того, что нечем комплектовать практически готовые автомобили. Так, в третьем квартале прибыль компании сократилась на 40%. Согласно прогнозам, дефицит микрочипов сохранится как минимум в течение года.