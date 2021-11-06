Количество раненых в поезде Москва-Адлер выросло до 2 человек

Число раненых в поезде Москва-Адлер выросло до двух. Вторым, получившим ранение от пассажира, оказался сотрудник Росгвардии.

Напомним, что в ночь на 6 ноября в полицию на станции Тула поступило сообщение от начальника поезда дальнего следования Москва - Адлер о том, что один из пассажиров ведет себя неадекватно и требуется наряд полиции. Полицейские попытались убедить его открыть дверь, но он начал стрелять из неустановленного оружия и ранил в руку полицейского. Вагон был оцеплен пассажиры эвакуированы.

Совместно с сотрудниками Росгвардии дебошира задержали. Им оказался житель Ставрополя 1977 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", говорится в сообщении пресс-службы.

Как пояснили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, сначала был ранен полицейский, а росгвардеец обратился к врачу позже. Всего ранено два человека, сообщает ТАСС.