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06.11.2021 19:58
Рубрика: Общество

Медик назвала дешевый овощ, снижающий уровень сахара в крови

Текст: Нина Егоршева

Некоторые продукты показали особую эффективность в лечении диабета, сообщает Daily Express. Доктор Сара Брюэр, на чье мнение ссылается издание, отмечает, что самый обычный чеснок может снизить уровень сахара в крови на целых 25%. Эффект достигается за счет вещества аджоен, содержащегося в экстракте чеснока.

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По словам медика, употребление двух-трех зубчиков чеснока в день может снизить уровень так называемого "плохого" холестерина, который оседает на стенках кровеносных сосудов и образует бляшки. Наличие такого холестерина часто идет рука об руку с диабетом, подчеркивает Брюэр.

Помимо самого чеснока, эксперт советует употреблять в пищу чесночное масло. Оно улучшает толерантность к глюкозе и может уменьшить потерю белка через почки, добавила медик.

Ранее диетолог Ирина Писарева рассказала, чего нельзя делать при употреблении горячих напитков. В частности, она назвала ошибкой при заваривании чая сразу класть в него мед. В этом случае теряются все полезные свойства меда.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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