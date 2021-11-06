Медик назвала дешевый овощ, снижающий уровень сахара в крови

Некоторые продукты показали особую эффективность в лечении диабета, сообщает Daily Express. Доктор Сара Брюэр, на чье мнение ссылается издание, отмечает, что самый обычный чеснок может снизить уровень сахара в крови на целых 25%. Эффект достигается за счет вещества аджоен, содержащегося в экстракте чеснока.

По словам медика, употребление двух-трех зубчиков чеснока в день может снизить уровень так называемого "плохого" холестерина, который оседает на стенках кровеносных сосудов и образует бляшки. Наличие такого холестерина часто идет рука об руку с диабетом, подчеркивает Брюэр.

Помимо самого чеснока, эксперт советует употреблять в пищу чесночное масло. Оно улучшает толерантность к глюкозе и может уменьшить потерю белка через почки, добавила медик.

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