Мезенцев: Началась работа над символикой Союзного государства

Совместные документы, по его словам, будет сопровождать "если не герб, то союзный символ".

Он пояснил, что работа над созданием единой символики России и Беларуси уже началась. "Мы видим объединяющий символ, который необходим", - констатировал госсекретарь.

Как ранее уже информировал "СОЮЗ", президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в минувший четверг на заседании Высшего Госсовета утвердили 28 союзных программ, которые определяют дальнейшую интеграцию России и Беларуси.