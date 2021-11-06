В мире
06.11.2021 13:13
Текст: Юрий Сизов

Мезенцев: Началась работа над символикой Союзного государства

Появление объединяющей символики Союзного государства возможно через некоторое время, заявил в субботу госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу "Россия-1".

Совместные документы, по его словам, будет сопровождать "если не герб, то союзный символ".

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Он пояснил, что работа над созданием единой символики России и Беларуси уже началась. "Мы видим объединяющий символ, который необходим", - констатировал госсекретарь.

Как ранее уже информировал "СОЮЗ", президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в минувший четверг на заседании Высшего Госсовета утвердили 28 союзных программ, которые определяют дальнейшую интеграцию России и Беларуси.

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