Пять плюсов и минусов внедорожника Kia Mohave

Глубокий рестайлинг превратил внедорожник Kia Mohave в более статусный и практичный автомобиль, но не избавил его от известных по предшественнику недостатков. "РГ" выделила пять ключевых преимуществ и столько же слабых сторон рамного SUV из Кореи.

Плюсы

Презентабельный дизайн

Несмотря на то, что профиль корейский SUV остался узнаваемым, радикальная перекройка фасада и кормы сделали свое дело.

Светодиодные фары c начинкой в виде четырех "кубиков льда", вписанные в мощную решетку радиатора "нос тигра", гораздо более агрессивные, чем прежде, бамперы, фонари в стиле старшего внедорожника Telluride и сдвоенные патрубки, интегрированные в диффузор, ну и заново "ограненный" кузов сделали свое дело - коробчатый "рамник" стал восприниматься как имиджевый SUV более высокого класса.

Кроме того, если предшественник мог иметь колеса диаметром 17 или 18 дюймов, то у модернизированного внедорожника в топе "обувка" - 20-дюймовая, что также работает на статус и улучшает поведение автомобиля на асфальте. Важно и то, что редизайн добавил машине комфорта. К примеру, садиться в автомобиль удобно благодаря широким боковым подножкам, предлагающимся уже в базе. Двери целиком закрывают пороги, а в ручки передних створок интегрированы клавиши бесключевого доступа.

Цифровой кокпит

Фото: Пресс-служба Kia

В салоне погоду делает не только стильный дизайн и добротные материалы отделки (хотя и этого не отнять), но и передовая электроника. Прежде всего, здесь море разъемов USB. Только в нише центральной консоли их три, плюс - панель беспроводной зарядки мобильного телефона. На трехместном втором ряду USB-разъемы соседствуют с розетками на 12 и 220 В, а на третьем ряду USB-слот интегрирован в панель левого борта.

Отлично и то, что все дисплеи меньше подвержены бликам. На 12,3-дюймовый центральный тачскрин выводятся ракурсы информативной системы кругового обзора. Цветной проекционный дисплей транслирует на ветровое стекло большой объем информации. Среди прочего сюда выводится, к примеру, пиктограмма соседнего автомобиля, въезжающего в "слепую зону".

Цифровая приборка - альтернатива столь же информативного аналогового щитка (базовое оснащение). Все в порядке и с электронными телохранителями. В список штатного оборудования включены адаптивный круиз, системы контроля рядности и предотвращения фронтальных столкновений. В старших же комплектациях предлагаются системы контроля слепых зон, предотвращения столкновения при повороте на перекрестке и при перестроении, а также система активной помощи при объезде препятствия.

Продуманная эргономика

Фото: Пресс-служба Kia.

Важное слагаемое уюта - шикарные передние кресла со множеством электрорегулировок (пассажирским можно управлять даже со второго ряда), обшивкой дорогой кожей и мягким наполнителем.

Не менее удобный и просторный разрезной средний диван сдвигается продольно в пропорции 60:40. Плюс на центральном диване имеется двухступенчатый подогрев и своя настройка климата с воздуховодами на потолочной панели. Да и третий ряд здесь не для проформы. Двое взрослых ростом разместятся здесь, не стесняя друг друга.

Начиная с базовой комплектации у рулевой колонки имеется электрический привод регулировки положения, у зеркал, руля и сиденья водителя появилась память настройки.

Если же сиденья заднего и среднего рядов сложить, получим ровный пол, а грузовое отделение увеличится с базовых 350 л до внушительных 2765 л. И, кстати, пятая дверь здесь открывается автоматически (для этого нужно постоять у кормы с ключом пару секунд) и снабжена защитой от защемления. Не отнять у большого "корейца" также и отличной обзорности. Тут играют роль и большая площадь остекления, и крупные внешние зеркала, и уже упомянутая система кругового обзора.

Драйверский кайф

Фото: Пресс-служба Kia.

Для "рамника" обновленный Mohave управляется на удивление прилично, что связано с серьезной ревизией ходовой части. Как и прежде, обе подвески здесь - полностью независимые. Для улучшения ездовых характеристик задние амортизаторы были установлены более вертикально.

Электроусилитель, пришедший на место ГУР, установлен на рейке, что также поспособствовало укреплению связи водитель-машина. Боковые крены, хоть и присутствуют, для "рамника" умеренны. Важно и то, что тормозная система в ходе модернизации была усилена.

Стал более производительным вакуумный усилитель, был увеличен диаметр передних тормозных дисков, а задние диски выполнены вентилируемыми. Ну а, пожалуй, главное удовольствие от вождения дарит связка 3-литрового 249-сильного турбодизеля и 8-диапазонного автомата. "Сотня" набирается за приличные 8,7 с. Под правой педалью ощущается солидный запас тяги, а коробка в большинстве случаев плавно тасует передачи. Добавим, что 249-сильный вариант мотора (для России он дефорсирован с 260 л.с.) - это еще и выгода по налогообложению.

Внедорожный потенциал

Фото: Пресс-служба Kia.

В сложных дорожных условиях на помощь водителю придет система Drive Mode Select с режимами "Снег", "Песок" и "Грязь", меняющими алгоритмы переключения передач, и активность противобуксовочной системы. Самым эффективным на проселке, к слову, оказывается режим "Песок", при котором тяга делится между осями поровну.

Система полного привода делит момент между осями в пропорции от 10:90 до 50:50 в зависимости от дорожной ситуации. Следствием перекалибровки пружинной подвески (пневмобаллоны больше не предлагаются) стали увеличенные ходы амортизаторов, в связи с чем "кореец" стал лучше справляться с диагональным вывешиванием. Весьма эффективны на бездорожье также задний самоблокирующийся дифференциал и понижающий ряд передач.

Да и клиренса 217 мм для вылазок на не самый суровый "оффроуд" в основном хватает, а картер двигателя и основные агрегаты под днищем прикрыты стальными защитами (опция). Упомянем также фирменный ассистент спуска с горы, который включается как принудительно (клавишей), так и автоматически (при выборе ездового режима "Грязь".

Минусы

"Рамник" для асфальта

Фото: Пресс-служба Kia.

Казалось бы, "рамник" должен уметь дать бой даже суровому бездорожью. Однако на обновленном Mohave отъезжать совсем далеко от асфальта в слякоть и грязь не рекомендуется. Прежде всего, заявленный клиренс 217 мм на поверку оказывается меньшим.

Скажем, при установленной стальной защите днища клиренс от земли до защиты картера двигателя остается 207 мм, а от защиты коробки передач - и вовсе 190 мм. Передний свес после модернизации прибавил 5 мм, что улучшило аэродинамику, но ухудшило геометрическую проходимость (передний бампер оставляет не очень большой угол въезда в 21,3 градуса).

Безальтернативные боковые подножки и "запаска" под задним свесом также ухудшают геометрическую проходимость. В то же время кузов в ходе модернизации, к сожалению, существенно не прибавил в жесткости. При диагональном вывешивании задний проем перекашивается, и электропривод не может справиться с закрытием пятой двери.

И, наконец, если Mohave "засадить" на бездорожье, то вытягивать его можно будет только вперед - сзади по-прежнему нет ни одной буксирной проушины несмотря на то, что из-за этого дорестайлинговый SUV неоднократно подвергали критике. Официально установить фаркоп также невозможно, поскольку сертификат на фирменное устройство до сих пор не оформлен, как объясняют в Kia - из-за невысокого спроса. Даже странно, что маркетологи не приняли во внимание тот факт, что одно из амплуа такого рода дизельных SUV - буксировка прицепов.

Легкий дефицит пространства

Фото: Пресс-служба Kia.

Рама, дающая бонусы в плане безопасности и на бездорожье имеет и оборотную сторону в виде уменьшения объема салона и багажника. Именно из-за рамной конструкции в Mohave нельзя устроиться на сиденьях по-спортивному низко, неизменно возникает эффект амфитеатра. В салон в результате буквально забираешься, а проем на в меру просторный задний ряд узковат даже несмотря на то, что разрезной средний диван смещается продольно.

Багажник здесь тоже по умолчанию не рекордных объемов (350 л), погрузочная высота великовата, а при семиместной рассадке буквально некуда девать багажную шторку. В подполье она не влезает. "Запаска" же, размещенная под днищем, сулит неудобства с ее снятием и водружением на место.

Настройки подвески нельзя назвать оптимальными

Фото: Пресс-служба Kia.

В ходе модернизации инженеры постарались усилить поведение Mohave в асфальтовых дисциплинах, для чего пересмотрели настройки пружинной подвески и лишили модель опциональных задних пневмобаллонов. С той же целью старшим модификациям выделили 20-дюймовые колеса.

Последние действительно улучшили поведение машины на виражах и в связке поворотов, однако в результате с такой "обувкой" Mohave стал более жестко отрабатывать неровности. Если же мчать на таком SUV по пересеченке, то вполне можно замкнуть амортизаторы на ограничители, да и повредить колеса с низкопрофильной резиной, равно как ограничивающие геометрическую проходимость боковые подножки на ямах и сложном рельефе вполне реально. В то же время уровень кренов при резких маневрах здесь значительный, поскольку центр масс высок, а адаптивные амортизаторы на нашем рынке не предусмотрены.

Без альтернатив

Фото: Пресс-служба Kia.

3-литровый 249-сильный турбодизельный V6, которым эта модель вооружается вот уже добрый десяток лет, сложно критиковать, разве что расход солярки при активной езде выходит на 2-3 л больше заявленного.

Мотор работает в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим "автоматом", также доставшимся в наследство от предшественника.

В большинстве случаев трансмиссия варьирует передачи плавно.Однако в сложных условиях (езда в горной местности, на суровом бездорожье, в пробках) случаются трансмиссионные рывки - над софтом АКП еще нудно поработать.

Как бы то ни было, альтернативы такой связки (в Корее предлагаются также бензиновые версии) в России нет и не предвидится. Тот факт, что новый Mohave остался без привычной для этой модели пневматики (на задней оси теперь работает безальтернативная пружинная многрычажка) также не приветствуем. Отсутствие у покупателей выбора - не есть хорошо. Наконец, покритикуем корейскую марку также за политику закреплять самые передовые и полезные решения за топовой комплектацией.

Недостаточность адаптации

Фото: Пресс-служба Kia.

Мы уже упомянули о невозможности заказать такое решение, как фаркоп. Добавим к этому, что у большого "корейца" имеется пробел по части "теплых" опций. К примеру, лобовое стекло здесь подогревается лишь в зоне покоя стеклоочистителей, а не по всему периметру.

Кроме того, у фар здесь не предусмотрено омывателей, вертикальное заднее стекло мгновенно забрасывается, а задний стеклоочиститель прочищает в грязевом "экране" лишь компактную брешь. Наконец, не в пользу модели говорят также и огромные многомесячные очереди на нее, и наценки (навязывание допоборудования), которые практически повсеместно практикуют дилеры марки.