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Рубрика: Власть

Посольство: Американские военные за рубежом оставляют после себя хаос

Американские военные "безрассудно разгуливают" по всему миру и оставляют после себя хаос, заявили в диппредставительстве России в Вашингтоне.

Сразу в двух в американских ведомствах выразили обеспокоенность в связи с военной активностью России рядом с украинской границей. Сначала в министерстве обороны США заявил, что внимательно следит за перемещением российских войск. Затем заместитель руководителя пресс-службы госдепа Джалина Портер озвучила позицию Белого дома по данному вопросу.

Российские военные начали следить за флагманом 6-го флота США в Черном море

В ответ российское посольство в США посоветовало американской администрации посмотреть в зеркало. "Мы озадачены обеспокоенностью пресс-служб госдепартамента и Пентагона деятельностью наших вооруженных сил на национальной территории в пределах российских границ", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Добавим, что третьего ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейковой кампанией публикации американских СМИ о том, что Москва якобы стягивает войска к украинской границе.

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