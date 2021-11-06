Прокуратура проверит инцидент со стрельбой в поезде под Тулой

ЧП произошло в 1:30 в поезде Москва-Адлер. В одном из вагонов пассажир, ехавший в купе один, "повел себя неадекватно". По некоторым данным, мужчина в ответ на отказ проводника выполнить его требования пригрозил тому пистолетом, а затем закрылся в купе. В Туле была первая остановка по графику, начальник поезда вызвал сотрудников линейного отдела МВД России на станции Тула-1.

- Предварительно установлено, мужчина, следовавший в поезде Москва-Адлер, стал совершать в вагоне противоправные действия, - пояснила старший помощник руководителя СУ СК по Тульской области Зинаида Каминская. - При остановке состава на вокзале, сотрудники линейного отдела полиции попытались пресечь данные действия, однако, злоумышленник оказал сопротивление и выстрелил в полицейского из травматического оружия. Также он произвел выстрел в прибывшего на место происшествия одного из сотрудников СОБРа управления Росгвардии.

Когда неадекватный пассажир не отреагировал на законные требования сотрудников правоохранительных органов, вагон был оцеплен силовиками. Все пассажиры эвакуированы для обеспечения их безопасности. Всего в вагоне было менее десятка пассажиров.

Затем сотрудники правоохранительных органов обезвредили и задержали дебошира. Однако запершийся в купе мужчина открыл стрельбу и успел ранить в руку одного из сотрудников полиции, ранение в левую руку получил также сотрудник Росгвардии. Им была оказана медицинская помощь, Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, жизни раненых угрозы нет.

В итоге поезд задержали в Туле примерно на 2,5 часа. Как рассказали сотрудники железной дороги, вагон не отцепляли - силовикам этого не потребовалось. Как отмечают в силовых структурах, проводники сработали грамотно. Поезд никуда не перегоняли - поскольку все случилось ночью, когда через станцию проходит не так много составов.

По данному факту следователями СК возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий и процессуальных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, изъято оружие, из которого производились выстрелы, назначены необходимые экспертизы. Установлено, что стрелявший - 43-летний житель Ставропольского края.