Прокуратура проверит инцидент со стрельбой в поезде под Тулой

Новости

Лидер премьер-лиги "Челси" потерял очки в матче с "Бернли" 21:03
Экс-министр экономики Украины предсказал скорое банкротство страны 20:57
За сутки 65 военнослужащих Вооруженных сил вылечили от коронавируса 20:51
Еще один ракетный дивизион заступил на охрану воздушных рубежей Беларуси 19:26
Первый за полтора года рейс из Москвы прибыл на Пхукет 19:02
"Крылья Советов" разгромили "Химки" в чемпионате России по футболу 18:56
Посол Эфиопии опроверг сообщения об окружении Аддис-Абебы 18:52
Мурашко: Экспертиза детской вакцины от коронавируса скоро завершится 17:55
Дмитрий Мезенцев - о новом этапе интеграции Беларуси и России в проекте "Вопрос номер один" 17:55
Президент Узбекистана анонсировал изменения в конституции страны 17:52
Вышел новый тизер четвертого сезона "Очень странных дел" 17:38
"Арсенал" разошелся миром с игравшей почти весь матч вдесятером "Уфой" 17:18
Трейлер: Майк Тайсон и "Гора" из "Игры престолов" в арабском боевике 16:47
Эксперт назвала уровень зарплат в сфере IT 16:36
Съемки второй "Черной пантеры" остановлены из-за травм главной актрисы 16:30
"И слава Богу": Певцов объяснил, почему перестал сниматься в кино 16:15
Три человека пострадали в драке в подмосковном Лыткарино 15:52
Саакашвили обвинили в планировании госпереворота в Грузии 15:44
Митрополит Иларион: Режим QR-кодов себя оправдал 15:28
Сборная России по футболу попросила Oxxxymiron перенести релиз альбома 15:25
В Баварии три пассажира получили ножевые ранения в поезде 15:13
В Кремле анонсировали встречу Путина и Аббаса 23 ноября в Москве 15:07
Актер Андрей Бурковский передумал уходить из МХТ 14:48
Сбившим пожилую женщину в центре Москвы самокатом управлял подросток 14:47
26-летняя певица Марилия Мендонса погибла в авиакатастрофе 14:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
06.11.2021 20:07
Рубрика: Происшествия

Прокуратура проверит инцидент со стрельбой в поезде под Тулой

Текст: Елена Шулепова (Тула)
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку стрельбы в поезде на станции Тула-1, в результате которой полицейский и боец Росгвардии получили ранения. Проводится проверка исполнения федерального законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства.

ЧП произошло в 1:30 в поезде Москва-Адлер. В одном из вагонов пассажир, ехавший в купе один, "повел себя неадекватно". По некоторым данным, мужчина в ответ на отказ проводника выполнить его требования пригрозил тому пистолетом, а затем закрылся в купе. В Туле была первая остановка по графику, начальник поезда вызвал сотрудников линейного отдела МВД России на станции Тула-1.

В Челябинске найден мертвым полковник полиции

- Предварительно установлено, мужчина, следовавший в поезде Москва-Адлер, стал совершать в вагоне противоправные действия, - пояснила старший помощник руководителя СУ СК по Тульской области Зинаида Каминская. - При остановке состава на вокзале, сотрудники линейного отдела полиции попытались пресечь данные действия, однако, злоумышленник оказал сопротивление и выстрелил в полицейского из травматического оружия. Также он произвел выстрел в прибывшего на место происшествия одного из сотрудников СОБРа управления Росгвардии.

Когда неадекватный пассажир не отреагировал на законные требования сотрудников правоохранительных органов, вагон был оцеплен силовиками. Все пассажиры эвакуированы для обеспечения их безопасности. Всего в вагоне было менее десятка пассажиров.

Затем сотрудники правоохранительных органов обезвредили и задержали дебошира. Однако запершийся в купе мужчина открыл стрельбу и успел ранить в руку одного из сотрудников полиции, ранение в левую руку получил также сотрудник Росгвардии. Им была оказана медицинская помощь, Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, жизни раненых угрозы нет.

В итоге поезд задержали в Туле примерно на 2,5 часа. Как рассказали сотрудники железной дороги, вагон не отцепляли - силовикам этого не потребовалось. Как отмечают в силовых структурах, проводники сработали грамотно. Поезд никуда не перегоняли - поскольку все случилось ночью, когда через станцию проходит не так много составов.

По данному факту следователями СК возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий и процессуальных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, изъято оружие, из которого производились выстрелы, назначены необходимые экспертизы. Установлено, что стрелявший - 43-летний житель Ставропольского края.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула

Главное сегодня

Мурашко: Экспертиза детской вакцины от коронавируса скоро завершится
МВД прокомментировало задержание напавших на мужчину в Новой Москве
Коста-Рика стала первой страной с обязательной вакцинацией детей от COVID-19
В МИД РФ заявили о необходимости военного присутствия страны в Черном море
Сбившим пожилую женщину в центре Москвы самокатом управлял подросток
Как мошенники обогащаются на популярном сериале "Игра в кальмара"
Видео: У наркобанды изъяли 370 килограммов запрещенных веществ