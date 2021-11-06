Сбившим пожилую женщину в центре Москвы самокатом управлял подросток

Правоохранительные органы установили личность человека, который, управляя электросамокатом, сбил пожилую женщину в центре Москвы. Им оказался 13-летний житель столицы, сообщается в канале прокуратуры города в Telegram.

Отмечается, что "пострадавшая находится в больнице, где ей оказывается необходимая медицинская помощь".

В пятницу на Манежной площади неизвестный на электросамокате сбил 77-летнюю пенсионерку и скрылся с места происшествия, которое попало на кадры видеонаблюдения. Женщину госпитализировали с переломом плеча и черепно-мозговой травмой, а виновника объявили в розыск. Возбуждено уголовное дело.