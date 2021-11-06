В Мордовии соцкарты льготникам будут выдавать в филармонии

Новости

Фигуристы Артемьева - Назарычев выиграли бронзу на дебютном Гран-при 06.11.2021
Российские теннисистки выиграли Кубок Билли Джин Кинг 06.11.2021
Шесть городов мира могут уйти под воду к 2030 году 06.11.2021
Москвичей предупредили о сильном ветре и дожде 06.11.2021
Минюст Грузии разоблачил Саакашвили с приемом пищи во время голодовки 06.11.2021
Герой России Антон Шкаплеров стал новым командиром МКС 06.11.2021
"Галатасарай" требует засчитать "Локомотиву" поражение 06.11.2021
Ушла из жизни вдова космонавта Алексея Леонова 06.11.2021
"Барселона" упустила победу над "Сельтой", ведя со счетом 3:0 06.11.2021
Российские пловцы взяли серебро ЧЕ в эстафете 06.11.2021
Танцоры Степанова - Букин выиграли бронзу Гран-при в Турине 06.11.2021
Лидер премьер-лиги "Челси" потерял очки в матче с "Бернли" 06.11.2021
Экс-министр экономики Украины предсказал скорое банкротство страны 06.11.2021
За сутки 65 военнослужащих Вооруженных сил вылечили от коронавируса 06.11.2021
Еще один ракетный дивизион заступил на охрану воздушных рубежей Беларуси 06.11.2021
Первый за полтора года рейс из Москвы прибыл на Пхукет 06.11.2021
"Крылья Советов" разгромили "Химки" в чемпионате России по футболу 06.11.2021
Посол Эфиопии опроверг сообщения об окружении Аддис-Абебы 06.11.2021
Мурашко: Экспертиза детской вакцины от коронавируса скоро завершится 06.11.2021
Дмитрий Мезенцев - о новом этапе интеграции Беларуси и России в проекте "Вопрос номер один" 06.11.2021
Президент Узбекистана анонсировал изменения в конституции страны 06.11.2021
Вышел новый тизер четвертого сезона "Очень странных дел" 06.11.2021
"Арсенал" разошелся миром с игравшей почти весь матч вдесятером "Уфой" 06.11.2021
Трейлер: Майк Тайсон и "Гора" из "Игры престолов" в арабском боевике 06.11.2021
Эксперт назвала уровень зарплат в сфере IT 06.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
06.11.2021 23:56
Рубрика: Власть

В Мордовии соцкарты льготникам будут выдавать в филармонии

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

Власти Мордовии пытаются решить наболевшую проблему очередей в банках и почтовых отделениях, возникшую три месяца назад - после краха регионального КС-банка, который являлся партнером проекта "Единая социальная карта Республики Мордовия". Заменить эти карты льготники не могут до сих пор. В субботу стало известно, что временный пункт выдачи новых соцкарт с транспортным приложением будет открыт в здании Республиканского дома культуры (РДК), где располагается местная филармония.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Как город помогает пенсионерам, которые находятся сейчас на домашнем режиме

Как сообщил официальный портал органов госвласти региона, график работы пункта - с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. В нем будет предусмотрено 30 окон для обслуживания посетителей. Получить карты можно будет только здесь.

Напомним, что коллапс в этой сфере начался еще 6 августа, когда лишился лицензии местный КС-банк, являвшийся партнером проекта "Единая социальная электронная карта Республики Мордовия" (ЕСЭК) и принимавший коммунальные платежи без комиссии. В отделениях крупного федерального банка, взявшего на себя финансовые обязательства, царил ажиотаж. Длинные очереди выстраивались на тротуарах у входа в офисы. Такие же очереди приходится выстаивать для того чтобы оплатить услуги ЖКХ.

Что касается переоформления ЕСЭК, то эту задачу взял на себя другой федеральный банк, однако в Саранске у него - всего три офиса. Внятного алгоритма замены карт людям не предложили, а потому ажиотаж не спадает до сих пор. Для того чтобы активировать карты, необходимо выстоять ее одну очередь - в отделениях Почты России. Причем основная часть людей, стоящих в бесконечных очередях, - пенсионеры и инвалиды. В условиях пандемии это создает дополнительный риск заражения.

В Мордовии вновь откроются школы, детсады и точки общепита

В связи с многочисленными жалобами глава РМ Артем Здунов поручил вице-премьеру Наталье Таркаевой взять этот вопрос на особый контроль, отметив, что в следующем месяце такой проблемы быть не должно. В последний рабочий день октября было принято решение о том, что старые социальные карты будут действовать до конца ноября.

Кстати

Оформить заявление на новую социальную карту можно на сайте банка, а также в отделениях ВТБ по адресам: г. Саранск, пр. Ленина, 19; ул. Полежаева, 52; пр. 70 лет Октября, 77а; ул. Пролетарская, 39 (пункт выдачи в РДК); г. Рузаевка, Привокзальная площадь, 2. Кроме того, можно обратиться в любой из четырех абонентских пунктов на базе расчетных центров Саранска и в расчетные центры в Рузаевке, поселках Чамзинка и Торбеево.

Заказанную карту можно будет получить только после звонка сотрудника банка, который сообщит о готовности и точном времени ее выдачи.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия

Главное сегодня

Мурашко: Экспертиза детской вакцины от коронавируса скоро завершится
МВД прокомментировало задержание напавших на мужчину в Новой Москве
Экс-министр экономики Украины предсказал скорое банкротство страны
Коста-Рика стала первой страной с обязательной вакцинацией детей от COVID-19
В МИД РФ заявили о необходимости военного присутствия страны в Черном море
Как проходит перепись населения и что о стране может сказать статистика
Депутаты ГД пообещали "РГ": История с компенсацией за "испорченную" "Ласточку" приведет к изменению законодательства