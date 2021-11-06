В Мордовии соцкарты льготникам будут выдавать в филармонии

Власти Мордовии пытаются решить наболевшую проблему очередей в банках и почтовых отделениях, возникшую три месяца назад - после краха регионального КС-банка, который являлся партнером проекта "Единая социальная карта Республики Мордовия". Заменить эти карты льготники не могут до сих пор. В субботу стало известно, что временный пункт выдачи новых соцкарт с транспортным приложением будет открыт в здании Республиканского дома культуры (РДК), где располагается местная филармония.

Как сообщил официальный портал органов госвласти региона, график работы пункта - с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. В нем будет предусмотрено 30 окон для обслуживания посетителей. Получить карты можно будет только здесь.

Напомним, что коллапс в этой сфере начался еще 6 августа, когда лишился лицензии местный КС-банк, являвшийся партнером проекта "Единая социальная электронная карта Республики Мордовия" (ЕСЭК) и принимавший коммунальные платежи без комиссии. В отделениях крупного федерального банка, взявшего на себя финансовые обязательства, царил ажиотаж. Длинные очереди выстраивались на тротуарах у входа в офисы. Такие же очереди приходится выстаивать для того чтобы оплатить услуги ЖКХ.

Что касается переоформления ЕСЭК, то эту задачу взял на себя другой федеральный банк, однако в Саранске у него - всего три офиса. Внятного алгоритма замены карт людям не предложили, а потому ажиотаж не спадает до сих пор. Для того чтобы активировать карты, необходимо выстоять ее одну очередь - в отделениях Почты России. Причем основная часть людей, стоящих в бесконечных очередях, - пенсионеры и инвалиды. В условиях пандемии это создает дополнительный риск заражения.

В связи с многочисленными жалобами глава РМ Артем Здунов поручил вице-премьеру Наталье Таркаевой взять этот вопрос на особый контроль, отметив, что в следующем месяце такой проблемы быть не должно. В последний рабочий день октября было принято решение о том, что старые социальные карты будут действовать до конца ноября.

Кстати

Оформить заявление на новую социальную карту можно на сайте банка, а также в отделениях ВТБ по адресам: г. Саранск, пр. Ленина, 19; ул. Полежаева, 52; пр. 70 лет Октября, 77а; ул. Пролетарская, 39 (пункт выдачи в РДК); г. Рузаевка, Привокзальная площадь, 2. Кроме того, можно обратиться в любой из четырех абонентских пунктов на базе расчетных центров Саранска и в расчетные центры в Рузаевке, поселках Чамзинка и Торбеево.

Заказанную карту можно будет получить только после звонка сотрудника банка, который сообщит о готовности и точном времени ее выдачи.