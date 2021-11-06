В Мордовии вновь откроются школы, детсады и точки общепита

В Мордовии не будут продлевать режим нерабочих дней, введенных по всей стране с 30 октября по 7 ноября. В понедельник 8 ноября школы и детсады начнут работать в прежнем режиме. Возобновят работу и заведения общепита, которые были закрыты в этот период.

Такие решения были приняты на заседании регионального оперштаба в субботу.

Кроме того, предложено распространить действие QR-кодов на посещение гостиниц, а также объектов розничной торговли площадью более 150 квадратных метров. Исключения - аптеки и аптечные пункты, а также торговые точки, специализирующиеся на продаже продуктов питания и непродовольственных товаров первой необходимости. Этот порядок вступит в силу с 10 ноября.

На заседании отмечалось, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в республике остается напряженной: ежедневно выявляется более 160 случаев заражения. В ковидных госпиталях находятся около 2 400 пациентов