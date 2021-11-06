В Саратовской области с 8 ноября расширят систему QR-кодов

Власти Саратовской области приняли решение ввести с 8 ноября QR-коды, получить которые можно на портале госуслуг, имея на руках сертификат о вакцинации или справку врача о перенесенном COVID-19.

Цифровые пропуска потребуются для посещения ряда общественных мест. Без них не пустят в торговые центры, отели, страховые и микрофинансовые организации, косметические салоны и парикмахерские.

Новое правило распространяется и на сотрудников почты и банков. Без QR-кода они не смогут попасть на свое рабочее место. Речь идет о работниках, контактирующих с клиентами.

Кроме того, с 15 ноября центры "Мои документы" переходят на обслуживание заявителей только по предварительной записи. Об этом сообщил вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Он отметил, что эпидемиологическая обстановка в регионе продолжает оставаться напряженной.

Ранее сообщалось, что с 8 ноября в Саратовской области снова начнут работать заведения общепита, непродовольственные магазины, спортивные и культурные организации, а также торговые центры.