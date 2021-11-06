В Хакасии с 8 ноября смягчат действующие ограничения по COVID-19

Власти республики Хакасия приняли решение смягчить ограничения, введенные с 28 октября по 7 ноября, сообщили в правительстве региона.

Так, с понедельника может возобновить работу бизнес, но при условии, что в организациях будет оформлен паспорт коллективного иммунитета. Он предполагает наличие 80 процентов сотрудников, прошедших вакцинацию от COVID-19 или переболевших не более 6 месяцев назад.

Несовершеннолетние смогут самостоятельно посещать спортивные, культурные и иные учреждения, однако это не относится к объектам общепита и развлечений - там по-прежнему они могут появляться лишь в сопровождении родителя или законного представителя, имеющего сертификат о вакцинации или справку о перенесенном не более шести месяцев назад заболевании.

Также продлеваются каникулы для школьников, пока до 9 ноября включительно, далее каждый муниципалитет будет сам решать, продлять их или нет с учетом эпидемиологической ситуации.

"Возможен вывод части школьников на дистанционное обучение", - добавили в правительстве Хакасия.

Возобновляется работа общественного транспорта и снимается ограничение на передвижение жителей республики в ночное время - с 10 вечера до шести утра.

Кроме того, оперштаб одобрил предложение регионального минтруда о предоставлении двух дополнительных оплачиваемых выходных дней гражданам, прошедшим вакцинацию. Это касается организаций, финансируемых из республиканского бюджета.

Режим повышенной готовности в регионе продляется до 12 декабря.