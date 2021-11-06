Пять летевших в Краснодар авиарейсов повернули из-за тумана

Пять авиалайнеров, которые направлялись в Краснодар из других городов, в том числе турецкой Анталии, повернули и ушли на запасные аэродромы. При этом к 11.30 видимость в районе воздушной гавани кубанской столицы улучшилась до 500 метров и аэропорт начал работать в штатном режиме, сообщили в компании-операторе.

Пять рейсов, следовавших в Краснодар, были вынуждены выбрать для посадки запасные аэродромы из-за сильного тумана, окутавшего город.

"Лайнер авиакомпании "Азимут" из Омска приземлился в Ростове-на-Дону, - сообщили в пресс-службе аэропорта Краснодара. - Два рейса из Антальи "Уральских авиалиний" и Nordwind ушли в Сочи и Ростов-на-Дону. Экипажи двух рейсов "Аэрофлота", летевшие из Москвы, приняли решение уйти на запасной аэропорт в Анапу".

Как ранее уже писала "РГ", ночью и утром 6 ноября аэропорт Краснодара работал в условиях ограниченной видимости из-за очень плотного тумана, который окутал весь город. В это время видимость на полосе не превышала 150 метров.