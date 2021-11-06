"Саманта" из "Секса в большом городе" сыграет в спин-оффе другого сериала

65-летняя актриса Ким Кэтролл, наотрез отказавшаяся от участия в геронтофильской попытке реанимировать "Секс в большом городе" (где ей тут же нашли целый пучок "актуальных" альтернатив), не будет сидеть сложа руки.

Как передает Deadline, лауреат "Золотого глобуса" присоединилась к спин-оффу другого не менее значительного шоу - ситкома "Как я встретил вашу маму". (Необходимость которого, впрочем, тоже по большим вопросом.)

Сериал Hulu, напомним, будет нехитро называться "Как я встретила вашего папу" (How I Met Your Father) и, соответственно, посмотрит на ситуацию с женской стороны.

Главную героиню - Софи - в молодости сыграет Хиллари Дафф ("Лиззи Магуайр"), тогда как Кэтролл - ее же в глубокой зрелости. Дафф так же выступит сопродюсером.

Занимаются предприятием люди, сделавшие, в частности, хит "Это мы".

В первом сезоне обещают десять эпизодов. Сроки премьеры пока не называются.