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"Саманта" из "Секса в большом городе" сыграет в спин-оффе другого сериала

Новости
    06.11.2021, 14:12
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

65-летняя актриса Ким Кэтролл, наотрез отказавшаяся от участия в геронтофильской попытке реанимировать "Секс в большом городе" (где ей тут же нашли целый пучок "актуальных" альтернатив), не будет сидеть сложа руки.

Фото: KinoPoisk
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Как передает Deadline, лауреат "Золотого глобуса" присоединилась к спин-оффу другого не менее значительного шоу - ситкома "Как я встретил вашу маму". (Необходимость которого, впрочем, тоже по большим вопросом.)

Сериал Hulu, напомним, будет нехитро называться "Как я встретила вашего папу" (How I Met Your Father) и, соответственно, посмотрит на ситуацию с женской стороны.

Главную героиню - Софи - в молодости сыграет Хиллари Дафф ("Лиззи Магуайр"), тогда как Кэтролл - ее же в глубокой зрелости. Дафф так же выступит сопродюсером.

Занимаются предприятием люди, сделавшие, в частности, хит "Это мы".

В первом сезоне обещают десять эпизодов. Сроки премьеры пока не называются.

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