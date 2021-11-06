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06.11.2021 07:03
Рубрика: Общество

Специалист назвала простой способ спасти зубы и освежить дыхание

Текст: Алексей Иванов

Улучшить состояние полости рта и, тем самым, защитить зубы от разрушения можно с помощью кунжутного масла. О таком способе поддержания здоровья напомнила нутрициолог Анна Дробышева.

Фото: iStock
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По ее словам, кунжутное масло обладает антибактериальными свойствами, благодаря чему убивает вредную микрофлору, которая скапливается во рту после приемов пищи.

- Нужно набрать одну столовую ложку кунжутного масла в рот и полоскать в течение двух-трех минут. Затем масло выплевываем, - цитирует Дробышеву РИА Новости. - Благодаря такой процедуре вы улучшите состояние зубов, освежите дыхание и поднимите местный иммунитет.

Как уже писала "РГ", чтобы избавиться от неприятного запаха изо рта, специалисты, помимо регулярной чистки зубов, рекомендуют также пользоваться специальной нитью. Она очищает пространство между зубами, куда обычной щеткой добраться очень сложно. Помимо этого, можно использовать специальный скребок для удаления налета с языка.

Общество Здоровье

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