Талибы задержали подозреваемых в убийстве правозащитниц

Талибы (запрещены в России) задержали подозреваемых в убийстве четырех правозащитниц в городе Мазари-Шариф на севере страны, сообщил пресс-секретарь МВД Саид Хости.

По его словам, в одном из жилых домов Мазари-Шарифа обнаружены тела четырех человек. По версии следствия, преступники преследовали женщин, а затем убили их. Материалы расследования переданы в суд.

В пятницу афганские СМИ информировали об убийстве в провинции Балх четырех женщин, занимавшихся правозащитной деятельностью. Это первое убийство гражданских активистов в Афганистане с момента захвата власти движением "Талибан" (запрещено в России).

Афганская независимая комиссия по правам человека сообщает о больших трудностях. Талибы присваивают себе имущество работников и осуществляют нападения на правозащитников.