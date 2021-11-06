Трейлер: Майк Тайсон и "Гора" из "Игры престолов" в арабском боевике

В Рунете появился русскоязычный трейлер египетско-саудовского боевика с двумя спортсменами - звездой мирового бокса Майком Тайсоном и исландским пауэрлифтером Хафтором Бьёрнссоном - "Горой" из "Игры престолов".

Столь причудливая команда создала типовой одноклеточный боевик с честным рейтингом 3.1 на IMDb, мускулистыми мужиками, стрельбой и деревянными монологами. Картина увидела свет в 2019-м, русский ролик приурочен к отечественному цифровому релизу, который состоится 8 ноября.

По сюжету герой Тайсона - бывший военный, который пытается провести группу беженцев через пустыню. И по пути встречает бывшего сослуживца в лице "Горы".