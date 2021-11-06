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Трейлер: Майк Тайсон и "Гора" из "Игры престолов" в арабском боевике

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    06.11.2021, 16:47
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Рунете появился русскоязычный трейлер египетско-саудовского боевика с двумя спортсменами - звездой мирового бокса Майком Тайсоном и исландским пауэрлифтером Хафтором Бьёрнссоном - "Горой" из "Игры престолов".

Фото: предоставлено Disney
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Столь причудливая команда создала типовой одноклеточный боевик с честным рейтингом 3.1 на IMDb, мускулистыми мужиками, стрельбой и деревянными монологами. Картина увидела свет в 2019-м, русский ролик приурочен к отечественному цифровому релизу, который состоится 8 ноября.

По сюжету герой Тайсона - бывший военный, который пытается провести группу беженцев через пустыню. И по пути встречает бывшего сослуживца в лице "Горы".

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