В Минске покажут прямую трансляцию "Спартака"

7 ноября в рамках "Проекта TheatreHD" в Минске на экранах центральных кинотеатров покажут прямую трансляцию из Большого театра России.

Зрители смогут посмотреть легендарный балет "Спартак" на музыку Арама Хачатуряна в постановке Героя Социалистического Труда, народного артиста СССР, автора восьми оригинальных балетов, а также редакций практически всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра Юрия Григоровича.

Большой театр России представит балет "Спартак" в трех действиях, положенный на либретто Юрия Григоровича по сюжету одноименного романа Раффаэлло Джованьоли. За три с небольшим часа произойдет полное погружение в мир истории, мир героев и великих войн. Императорский Рим раскроет свои тяжелые врата, чтобы показать, как все было на самом деле, когда римские легионеры, вернулись из очередного похода.

Для балетной труппы работа над "Спартаком" была настоящим счастьем. За более, чем полувека существования постановки Григоровича сменились 21 Спартаков, 15 Крассов, 17 Фригий и 19 Эгин. Но сам балет не менялся ни разу.

-Ощущение, что премьера была если не вчера, то неделю тому назад. Может быть, из-за того, что этот спектакль никогда не сходил со сцены Большого театра, - признавался Владимир Васильев. - "Спартак" - спектакль знаковый. Он стал визитной карточкой балета Большого театра и нашего советского классического балета.