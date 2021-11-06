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06.11.2021 15:00
Рубрика: Культура

В Москве открыли памятник Жванецкому в первую годовщину его ухода

Текст: Сусанна Альперина
Прошел ровно год с тех пор, как от нас ушел известный писатель Михаил Жванецкий. В субботу на Новодевичьем кладбище на могиле сатирика ему открыли памятник.

Сказал ли с тех пор кто-то про нашу жизнь лучше, чем он? Не сказал. Наоборот, Жванецкого цитируют все чаще. Поэтому никому не нужно пояснять, почему он похоронен на Новодевичьем кладбище, там, где покоятся, как важнейшие государственные деятели нашей страны, так и представители мира искусства и культуры. Михаила Жванецкого похоронили 9 ноября прошлого года со всеми воинскими почестями. Почести духовные воздавались ему весь год, по телевидению, на всю страну, и в обычных разговорах.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
В Одессе откроют музей Михаила Жванецкого

Памятник появился по инициативе и при помощи близкого друга Жванецкого мецената Михаила Опенгейма. Автор памятника - известный скульптор Владимир Соскиев, чьи работы выставлены в Государственной Третьяковской галерее в Москве, Русском музее в Санкт-Петербурге, Государственном музее искусств народов Востока в Москве, Национальной галерее Софии, в частных коллекциях в России, Франции, Германии, Бельгии, Румынии.

Среди наиболее известных работ Соскиева - памятники Марине Цветаевой в городе Тарусе Калужской области, академику Пилюгину в Москве, Гайто Газданову в Париже и другие.

Памятник чем-то напоминает миниатюры самого Жванецкого. Мы видим знакомый силуэт человека с неизменным портфелем, который словно уходит от нас. Но при этом навсегда "впечатался" в наши сердца и мысли.

Одесса, родной город писателя, скорбит сегодня. На странице Всемирного клуба одесситов появилась фотография памятника. И приведена миниатюра Михал Михалыча "Прекрасно сидеть весь день". Полностью мемориальная запись выглядит так:

"Этой миниатюрой завершается книга Жванецкого "Одесса".

Сегодня год как Михаил Михайлович "тронулся в сторону моря"...

Сегодня на его могиле откроют памятник.

Но с нами его тексты. И это навсегда.

МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ.

ПРЕКРАСНО СИДЕТЬ ВЕСЬ ДЕНЬ

Прекрасно сидеть весь день и смотреть на термометр.

Сразу за ним - море.

За морем - небо.

А за мной - всё.

Я старше.

Скоро мы тронемся в сторону моря.

Все увеличивая скорость и не производя ветра.

Вот бы на нас посмотреть.

Движемся лишь по прямой.

И впервые, впервые нам плевать на Америку. На Британию. На Россию.

Да кто ж их вспомнит в этом мареве, в этом великом, свободном полете.

Ни голоса, ни звука. И воздух не забивает рот.

И незнакомых нет.

Всё из людей...

Уходим многоточием...

В красивую тишину падают лекарства, телефонные книжки, блокноты, подарки, поздравления.

Всё не нужно.

Все опоздали.

Кстати

Также в Одессе открылась виртуальная фотовыставка работ Юрия Бойко, посвященная памяти Михаила Жванецкого "Через тебя говорят с людьми…". Она сегодня размещена на сайте Всемирного клуба одесситов. Посмотреть ее можно по ссылке.

Культура Литература Культура Арт Музеи и памятники Персона: Михаил Жванецкий РГ-Видео

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