Врач назвал нормой повышенную температуру тела после COVID-19

После COVID-19 температура тела может еще несколько месяцев превышать нормальную (36,6). Об этом заявил врач-нейрофизиолог Александр Будик. По его словам, после выздоровления организм человека ослаблен, возможно нарушение терморегуляции - это проявление вегетативного дисбаланса.

Повышение температуры до 37-37,5 градуса само по себе не опасно. Но если оно сопровождается иными симптомами, нужно обратиться к врачу. "Например, если у человека болит голова или болят суставы. Или другие необъяснимые боли", - сказал Будик в эфире радио Sputnik.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что делать при пониженной температуре тела (36 и меньше). Ну во-первых, организм не справляется с токсинами. "А еще это предвестник цитокинового шторма (когда иммунная система усугубляет течение болезни)", - объяснил медик. И добавил, что ОРВИ не начинается с падения температуры тела.

"Если пациент бледный, температура пониженная, плюс пониженное давление - это очень тревожные симптомы. Срочно вызывайте врача", - говорит специалист.